​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلتين ومقاتل

أصدر المركز الإعلامي اليوم، بياناً، كشف فيه سجل مقاتلتين ومقاتل استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"إن الملاحم البطولية تسطر كل يوم في مناطق الدفاع مديا، حيث النضال الفدائي قائم ويتم توجيه الضربات القاصمة لجيش الاحتلال التركي، إذ يخوض مقاتلو حرية كردستان نضالاً ملحمياً مع الإرادة الآبوجية في قلوبهم ضد كل هجمات الجيش التركي الفاشي، ولا يسمحون له بالتقدم، حتى لو كان ذلك على حساب دفع ثمن كبير، ولا شك أن شهداءنا الأبطال هم الذين يضيفون القوة والروح إلى ملحمة المقاومة هذه، إن نضالنا من أجل الحرية، بقيادة هؤلاء الأبطال، مستمر على خط الفدائية في خنادق المقاومة، والذي يتلقى نتيجته العدو أقسى الضربات في تاريخهم..

لقد استشهد رفاقنا روزرين، تيكوشين وهارون في هجوم العدو في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 24 آب 2023. استطاع رفاقنا أن يحتلوا مكانة مهمة في تاريخ الحرية لدينا بنضالهم طويل المدى وانضموا إلى قافلة الشهداء، رفاقنا روزرين وتيكوشين وهارون، الذين قضوا كل لحظة من مسيرة نضالهم بتضحيات كبيرة لتصعيد النضال وتحقيق أحلام شعبنا في الحرية، أصبحوا مناضلين يقتدي بهم جميع رفاقهم بهذه الصفات النبيلة.

كرفاق لهم، نعتبر أنفسنا مدينين لهم بمواصلة نضالهم نحو النصر وإبقاء ذكراهم حية في كردستان الحرة، ولهذا الغرض، نجدد عهدنا مرة أخرى بالنصر لجميع شهدائنا في شخصهم. في البداية؛ نتقدم بأحر التعازي لعوائل رفاقنا الشهداء الكرام، ولجميع شعبنا الوطني في كردستان".

المعلومات حول سجل رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: روزرين شمزينان

الاسم والنسبة: ساريا أتيلا

محل الولادة: جولميرك

اسم الأم ـ الأب: كلا ـ رشيد

محل وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2023 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: تيكوشين جزير

الاسم والنسبة: عائشة أرسلان

محل الولادة: سيرت

اسم الأم ـ الأب: أمينة ـ نذير

محل وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2023 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: هارون عكيد

الاسم والنسبة: محمد أكين

محل الولادة: ميردين

اسم الأم ـ الأب: فاطمة ـ حسين

محل وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2023 / مناطق الدفاع مديا".

(ف)