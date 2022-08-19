​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلتين استشهدتا في تَندورَك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة، بياناً كتابياً كشف فيه سجل اثنتين من مقاتلاتها، استشهدتا في تَندورَك في 16 آب الجاري. جاء في نصّه:

"أطلق جيش الاحتلال التركي في 16 آب الجاري، عملية موسّعة في منطقة تندورك في سرحد، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي المستبد وقواتنا. لقد قاتلت رفيقتانا آفيندار وأيلم اللتان وجّهتا ضربات موجعة لجيش الاحتلال وقاومتا بشكل فدائي حتى اللحظة الأخيرة من حياتهما واستشهدتا. إنّ رفيقتنا القيّمتان بقيتا في منطقة سرحد سنوات طويلة، وبذلتا جهداً لا مثيل له في سبيل تقدّم كريلاتية المرأة وأصبحتا بموقفهما الواضح في خط حرية المرأة رائدتين بارزتين لوحدات المرأة الحرّة - ستار. ونحن نعد بحماية وتعزيز إرث نضال رفيقتينا والرفاقية التي سطّرها حزب العمال الكردستاني بصدق".

سجل الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: آفيندار كافوك

الاسم والكنية: توبا تامباهججي

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: خاتون - محمد أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 آب 2022/ سرحد

الاسم الحركي: أيلم سيبان

الاسم والكنية: دولت تاشر

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: فاطمة - أنور

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 آب 2022/ سرحد

(ر)