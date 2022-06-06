​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلتين استشهدتا في خريف 2021 في بستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، حول استشهاد مقاتلين اثنتين من قوات الكريلا.

جاء في مستهل البيان: "استشهدت كل من رفيقتانا دستينا وروجدا في خريف عام 2021 خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال التركي في منطقة بستا، حيث انضمتا إلى صفوف مقاتلي الكريلا للانتقام من المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعبنا الكردي، وأصبحتا مضرب المثل للمقاتلين الأبوجيين؛ وأتمتا واجباتهما بنجاح كقياديتين في وحدات المرأة الحرة ستار- ستار، ومن خلال استشهادهما أعطيتا الإشارة لرفاقنا لتصعيد نضالهم؛ إننا نستذكر رفاقنا الشهداء بكل احترام ونكرر عهدنا لهم بتحقيق أهدافهم في قيادة حرة وكردستان محررة".

وتقدم البيان بالعزاء لذوي الشهيدتين، وقال: "إننا نعزي في البداية عوائل شهدائنا الوطنيين الكرام كما ونتقدم بالتعازي لجميع شعب كردستان".

سجل الشهيدتين بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دستينا أسندر

الاسم والكنية: بسنه أرسلان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: باران – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 تشرين الثاني 2021 / بستا

الاسم الحركي: روجدا جزير

الاسم والكنية: ميهريبان كارادومان

مكان الولادة: شرنخ

أسم الأم والأب: غزال – عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 تشرين الثاني 2021 / بستا

(ف)