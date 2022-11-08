​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلتين استشهدتا بعملية فدائية في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الثلاثاء؛ بياناً كتابيّاً كشف فيه سجل مقاتلتي الكريلا؛ جوانا وآمارا اللتان استشهدتا في حفتانين في الـ 17 من شهر أيلول المنصرم.

وجاء في نصّ البيان:

"تصدّت مقاتلتانا جوانا وآمارا للعملية التي نفّذها جيش الاحتلال التركي في منطقتي الشهيد كندال وكشان في حفتانين في الـ 17 من أيلول المنصرم ووجّهتا ضرباتٍ موجعةً للعدو. وأسفرت ضربات رفيقتينا هذه عن مقتل وإصابة عددٍ من جنود الاحتلال التركي. كما أسفرت الاشتباكات العنيفة مع العدو عن إصابة رفيقتينا الاثنتين مما دفعهما إلى اتّخاذ الموقف الفدائي الذي انتهجتاه خلال مسيرتهما الثوريّة وتفجير نفسيهما بالقنابل التي كانت بحوزتهما لئلّا تقعا بيد العدو. وقد أدّت رفيقتانا جوانا وآمارا واجباتهما القيادية بنجاح، بوصفهما من أتباع النهج الفدائي الذي بدأ بقيادة بيريتان وزيلان. لقد سُطّر اسم هاتين الرفيقتين على صفحات تاريخ حرية المرأة كاثنتين من أكثر القياديات رياديّة في نضال حريّة المرأة. إنّ استشهاد رفيقتينا هاتين يدفعنا إلى تصعيد النضال والتعمّق في إيديولوجية حريّة المرأة وبناء حياة حرّة. ومن هذا المنطلق نستذكر جميع شهدائنا وشهيداتنا في شخص قياديتينا الفدائيتين؛ رفيقتانا جوانا وآمارا ونتعهّد بأن نكون جديرين بتضحياتهما".

سجل الشهيدتين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جوانا جودي

الاسم والكنية: فاطمة أرَنَر

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم ـ الأب: سيران ـ محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 أيلول 2022/ حفتانين

الاسم الحركي: آمارا جودي

الاسم والكنية: زينب غوندن

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الأم ـ الأب: صفية ـ أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 أيلول 2022/ حفتانين

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