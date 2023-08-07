​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلة وتؤكد أنها قاتلت الأعداء بفدائية عظيمة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل مقاتلة وحدات المرأة الحرة – ستار، جاء فيه:

"رفيقة دربنا دستان بوطان، ابنة بطلة من جزيرة بوطان، ومقاتلة فدائية سائرة على خط مقاومة حرية شعبنا ومقاتلة جسورة في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، استشهدت في معركة ضد جيش الاحتلال التركي في 25 تموز 2023، قاتلت ضد مئات الأعداء الذين حاصروها في ناحية نصيبين أثناء قيامها بمهامها، بمفردها، وسارت صوب الشهادة من أجل أن لا تقع أسيرة في أيدي الأعداء، بفدائية كبيرة، ووصلت رفيقتنا دستان إلى مرتبة الشهادة من خلال تمثيلها لخط كرامة المرأة الحرة، موقفها البطولي الآبوجي وروح المقاومة للريادية الشهيدة بيريتان التي خلقتها وحدات المرأة الحرة – ستار.

ستقودنا رفيقتنا دستان اللائقة باسمها، بمسيرة مقاومتها، موقفها، انضمامها، شجاعتها، إلى الشجاعة دائماً، وستصبح مصدر القوة والمعنويات بالنسبة لنا، طالما توجد أمثال هذه المرأة الشجاعة، المقاتلة، الأصيلة، وذات روح حرة بين شعبنا، ستحيا حياة حرة دائماً وستتوج مقاومتها الأصيلة بالنجاح والنصر.

في البداية نقدم تعازينا الحارة لعائلة رفيقتنا دستان العزيزة، ولجميع شعبنا الوطني في جزيرة بوطان ولكل أبناء كردستان الوطنيين.

هوية رفيقتنا الفدائية هي كالتالي:

الاسم الحركي: دستان بوطان

الاسم والنسبة: قدر آجار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: ليلى – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: نصيبين/ 25 تموز 2023".

(ف)