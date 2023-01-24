​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلة وأربعة مقاتلين في قوات الكريلا

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الثلاثاء سجلّ مقاتلة وأربعة مقاتلين في قوات الكريلا استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع خلال تواريخ متفرّقة من العام المنصرم.

وجاء في نصّ البيان:

"في سياق حملة الشهيد سافاش ماراش الثوريّة في معركة الخابور التي شهدت أبطالاً عظماء تمّ يوميّاً توجيه ضرباتٍ موجعةً للعدو في مناطق المقاومة. إذ أجبرت حملتنا الثوريّة التي تمّ فيها إسقاط مروحيات العدو، والاستيلاء على جثث جنود العدو والعديد من المعدّات العسكريّة، العدو على الانسحاب من العديد من المناطق. وجعلت هذه الحملة الثوريّة أيضاً جنود الاحتلال التركي في كثير من الأحيان غير قادرين على الخروج من تحصيناتهم حتّى. وقد وصلت حملتنا الثوريّة هذه إلى هذا المستوى بفضل المقاومة الاستثنائيّة التي خاضها شهداؤنا الأبطال. وفي سياق حملتنا الثوريّة هذه استشهد كلّ من رفيقتنا نيرفانا ورفيقنا ولات اللذان كانا يقاتلان بأسلوب الفرق المتحرّكة ويهاجمان العدو بشكلٍ ناجح عبر تكتيكات العصر الجديد للكريلا من تنفيذ عمليات نوعيّة وعمليات قنص وتسلّل إلى عمليات الأسلحة الثقيلة، في الـ 26 من آب عام 2022. فيما استشهد رفاقنا الثلاثة، منذر، عكيد وإيريش الذين تولّوا مهاماً مهمّة وخطيرة في سياق حملة الشهيد سافاش ماراش الثوريّة في معركة الخابور ولعبوا أدواراً مهمّةً في تعزيز قتالنا في هجومٍ شنّه العدو خلال شهر تموز عام 2022.

ونحن هنا نقدّم تعازينا لأسر رفاقنا الشهداء، نيرفانا، ولات، منذر، عكيد وإيريش ولشعبنا الوطني الكردستاني بأسره. ونوضّح أنّ رفاقنا بذلوا جهداً كبيراً في النضال في سبيل تحرير كردستان وكانوا متعلّقين بالقائد وبشهدائنا وملتزمين بقيم الحرية لشعبنا حتّى أخر لحظةٍ من حياتهم وأصبحوا بذلك مقاتلين طليعيين".

الاسم الحركي: نيرفانا نينهورساغ

الاسم والكنية: زرين آبيج

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: تركان- صلاح الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 آب 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: ولات دلاهو

الاسم والكنية: بوريا عرفاني

مكان الولادة: كرمانشان

اسم الأم- الأب: توران- محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 آب 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: منذر زيلان

الاسم والكنية: إبراهيم ناصر بايار

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: سولماز- عبدالله

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: عكيد جياغر

الاسم والكنية: حسين زيتون

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: أوزغول- بهجت

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: إيريش آدار

الاسم والكنية: شرفان يشار

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: غولي- عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2022/ مناطق الدفاع المشروع

(ر)