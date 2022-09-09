​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل ومقاتلتين استشهدوا في جيلو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة؛ بياناً كتابياً؛ كشف فيه سجل مقاتل ومقاتلتين في قوات الكريلا استشهدوا في منطقة جيلو خلال شهر حزيران المنصرم. وجاء في نصّه:

"أسفرت هجمات جيش الاحتلال التركي في الـ 29من شهر حزيران المنصرم عن استشهاد قياديّنا الآبوجيين في منطقة جيلو؛ رفيقنا جَكدار ورفيقتانا آرجين وآفنت.

لقد كان رفاقنا هؤلاء موجودون في منطقة جيلو منذ فترةٍ طويلة ووجّهوا ضرباتٍ موجعةً للعدو بنضالهم. ونحن بدورنا سننتقم لرفيقنا جَكدار ورفيقتينا آرجين وآفنت الذين كانوا قياديون مختارون وشبيبة لكريلاتية الحداثة الديمقراطية ونعد بتتويج نضالهم بالنصر".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جَكدار غابار

الاسم والكنية: فرهات آكار

مكان الولادة: كوجه علي

اسم الأم- الأب: بهيجان- عادل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 حزيران 2022/ جيلو

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الاسم الحركي: آرجين جنار

الاسم والكنية: خديجة دينج

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: مليحة- نجم الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 حزيران 2022/ جيلو

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الاسم الحركي: آفنت شكفتا

الاسم والكنية: شهرستان يلماز

مكان الولادة: إيله

اسم الأم- الأب: عائشة- عز الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 حزيران 2022/ جيلو

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