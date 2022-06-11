​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل ومقاتلة استشهدا في بَستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم السبت، بياناً كتابياً جاء فيه:

"أسفرت العملية الشاملة التي أطلقها جيش الاحتلال التركي في بَستا في الـ 23 من أيار المنصرم عن استشهاد رفيقنا فرات ورفيقتنا دليلة. عاد رفيقانا الاثنان اللذان ينحدران من بوتان إلى أرض ولادتهما بعد نضال طويل وناجح وقاتلا ضد المحتلين كمقاتليْن مقاومَيْن لنضال حرية شعبنا. حظي كلّ من رفيقنا فرات ورفيقتنا دليلا اللذان شاركا في العديد من العمليات في بوتان، باحترام الشعب ورفاقنا بموقفهما الآبويي. ونحن نجدّد عهدنا في تولّي مسؤولية نضال رفيقينا والوصول بهذا النضال إلى الانتصار".

سجل الشهيدين بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: فرات شرنَخ

الاسم والكنية: محمد خليل دوغال

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: آسيّا- رشيد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 أيار 2022/ بَستا

الاسم الحركي: دليلا بوتان

الاسم والكنية: نارين آلغون

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: حسنة- لقمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 أيار 2022/ بَستا

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