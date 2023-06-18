​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً، اليوم، كشف فيه سجل المقاتل كاوا آرارات، جاء في نصه:

"استشهد النجل الباسل لمنطقة سرحد، الرفيق كاوا آرارات، في منطقة خاكورك، عام 2015 التي تعتبر من أصعب الفترات لهجمات العدو. رفيقنا كاوا الذي شارك في النضال من أجل الحرية لشعبنا بإيمان ثابت وإخلاص وتصميم، أصبح قائداً للشبيبة يحتذي به جميع شباب كردستان، وانضم إلى صفوف النضال من أجل الحرية كشاب ثوري من سرحد، وجمّل نفسه بخصائص المقاتل الآبوجي وأصبح مناضلاً رائداً وقاتل كمحارب قوي على خط الشهداء.

في البداية، نعرب عن تعازينا الحارة للعائلة النبيلة التي ضمت بطلاً ثورياً مثل رفيقنا كاوا إلى النضال من أجل حرية شعبنا، ولشعب كردستان الوطني.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: كاوا آرارات

الاسم والكنية: دوغان كران

مكان الولادة: آكري

اسم الأم والأب: مسلماد - جسيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2015/ خاكورك".

(س ر)