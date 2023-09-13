​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل استشهد في موش

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG) اليوم، بياناً، كشف فيه سجل المقاتل زنار آمد، جاء فيه:

"استشهد رفيق دربنا زنار الذي أصيب بجروح بليغة في المعركة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018، في ملاذ كرد التابعة لـ موش، لتجنّب الوقوع في يد العدو، وكان رفيق دربنا زنار يعلم أن الاستسلام لا يختلف عن الخيانة، وكـ مناضل آبوجي، لم يقبل أبداً تسليم نفسه لجيش الاحتلال التركي، الذي يُعتبر عدواً للإنسانية، وبقي مخلصاً لخط المقاومة الفدائية للكريلا، وأصبح رفيق دربنا زنار، الذي اتحد بحياته ونضال ومعركته، أحد الأمثلة المنقطعة النظير للروح الفدائية، وشغل مكانه في تاريخنا النضالي كقيادي بارز في حربنا، حرب الشعب الثورية.

وإننا بدورنا، نتقدم بالتعازي لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، لا سيما لعائلته الكريمة التي أنشأت مناضلاً قيّماً مثل رفيق دربنا زنار ودفعته للانضمام إلى صفوف النضال التحرري لشعبنا".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: زنار آمد

الاسم والكنية: علي آكباش

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: حسيمة سلطان – عزالدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2018موش".

(ف)