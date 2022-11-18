​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل خمسة مقاتلين استشهدوا عام 2016

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الجمعة؛ سجلّ خمسة مقاتلين من الكريلا استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2016.

وجاء في نصّه:

"وصل نضال الحريّة الكردستانيّة إلى هذا العهد بتضحيات عظيمة وعشرات الآلاف من الملاحم البطوليّة، ولاتزال مسيرة الحريّة تستمر اليوم رغم الهجمات العنيفة. إنّ مسيرة الحرية المقدّسة هذه والتي بدأت بقيادة القائد آبو والشهداء الأبطال تتعاظم وتنتشر وتمتدّ يوماً بعد يوم لتصل إلى الإنسانيّة جمعاء. هذا ويتمّ إفشال الهجمات التي تُشنّ بقيادة دولة الاحتلال التركي مستهدفةً نضال شعوبنا في سبيل الحريّة؛ بتضحية رفاقنا الشهداء. فقد جعل كل من رفاقنا؛ علي، رشيد، برخدان، جان فدا وسيروان من أجسادهم دروعاً للتصدّي للهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع عام 2016 وحاربوا حتّى أخر نفسٍ من حياتهم وارتقوا إلى مرتبة الشهادة. لقد قاد رفاقنا هؤلاء مقاومتنا في سبيل الحريّة المقدّسة وسطّروا أسماءهم في تاريخ نضال شعبنا في سبيل الحريّة.

لقد أدّى رفاقنا؛ علي، رشيد، برخدان، جان فدا وسيروان مهمّتهم القياديّة في سبيل حرية شعبنا كأبناء بواسل لهذا الشعب. ونحن بدورنا نقدّم تعازينا لأسر رفاقنا الأعزاء ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: علي شير

الاسم والكنية: حامدالله آبا

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم ـ الأب: عائشة ـ إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: رشيد جودي

الاسم والكنية: رضوان بايار

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم ـ الأب: فاطمة ـ متين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: برخدان آمد

الاسم والكنية: فرات جان آرسلان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: يلدز ـ أديب

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: جان فدا بسمل

الاسم والكنية: فرهاد ساروهان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: قدر ـ عسكري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سيروان دالاهو

الاسم والكنية: فرشاد حيدري

مكان الولادة: كرمنشاه

اسم الأم ـ الأب: مورفت ـ جيهانغير

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

(ر)