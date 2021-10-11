​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل خمسة من مقاتليها استشهدوا بالأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي بياناً جاء فيه:

ذكرنا في بيان صدر في التاسع من تشرين الأول 2021 أن جيش الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في ورخليه، وفي الخامس من تشرين الثاني للعام 2021 استشهد قاداتنا الفدائيين جمالي جورم، جافري كاميران، دلفين دالاحو، أمارا جودي، وماهر كوب.

ردت قواتنا على هجمات العدو الفاشي وخلقت ملاحم بطولية سجلها التاريخ على مدى ستة أشهر ضد عملية الاحتلال التي بدأت في 23 نيسان في إطار حملة صقور زاغروس الثورية ، في هذه العملية ظهرت إرادة ومقاومة قواتنا في منطقتي كري سور وورخليه في منطقة آفاشين بدءاً من السابع من حزيران وما بعد ، وحولت قواتنا هذه المناطق كري سور وورخليه إلى منطقة مقاومة كبيرة ، ونشرت بمهارة كل تكتيكاتها ضد جيش الاحتلال، ولم تسمح له بالتقدم، في الوقت نفسه وجهت ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي وكبدته خسائر بشرية فادحة، كما تمكنت من مصادرة العديد من عتادهم ومتفجراتهم، وأصبحوا حصناً منيعاً أمام جيش الاحتلال في منطقة المقاومة ورخليه ، وعندما عجز جيش الاحتلال عن مواجهة تكتيكات الكريلا في مواقع الحرب وأنفاقها، واستخدم جميع التقنيات التي بحوزته، شن هجمات لا هوادة فيها على مدى أربعة أشهر بالطائرات الحربية والهليكوبتر لكنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم ، مما أثار غضبه وقام باستخدام أطنان من مادة TNT شديدة الانفجار ومتفجرات مختلفة بطائرات الهليكوبتر وفجرتها في هذه المواقع لكن قواتنا تصدت لهم مئات المرات ومنعت تقدمهم.

بالرغم من الهجمات المتعددة لجيش الاحتلال التركي إلا أنه لم يحرز أية نتائج، وفي هذه المرة لجأ إلى أبشع الأساليب في تاريخ البشرية ؛ بدأ باستخدام الأسلحة الكيماوية وارتكب علانية جرائم تنتهك القانون الدولي، صور مقاتلونا جرائم جيش الاحتلال التركي وشاركوها مع الرأي العام، وبعد أن تصدت قواتنا لهذه الهجمات الكيماوية ، شن جيش الاحتلال التركي الفاشي و خاصة الشهر المنصرم ، قصفاً عنيفاً على رفاقنا بنوع جديد من المواد الكيماوية حيث أن هذا السلاح الكيميائي ينتشر عندما ينفجر على مساحة كبيرة ، مما يتسبب بأضرار جسيمة ويدمر كل الكائنات الحية من حوله، هذه المتفجرات تسببت باستشهاد خمسة من رفاقنا في ورخليه. لقد خرق جيش الاحتلال التركي بذلك قوانين الحرب الدولية وتسبب باستشهاد رفاقنا مثبتاً بذلك انتصاره ،مرتكباً أكبر جريمة قذرة في التاريخ، دولة الاحتلال التركي ، ولا سيما القوى الأجنبية التي زودتها بهذه الأسلحة المحظورة ، والتي تلتزم الصمت حيال هذه الجريمة وتتجاهلها من أجل تحقيق مصالحها الشخصية هي المسؤولة عن هذه الجريمة

هوية الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جمالي جوروم

الاسم والكنية: زينال أروجاغي

محل الولادة: جوروم

اسم الأم والأب: محسيمه ـ رضا

تاريخ ومحل الاستشهاد: آفاشين/ 5 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: جافري كاميران

الاسم والكنية: سهيلة كرمزتاش

محل الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: صافية ـ جلال

تاريخ ومحل الاستشهاد: آفاشين/ 5 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: دلفين دالاحو

الاسم والكنية: ريزان درافرين

محل الولادة: ميريوان

اسم الأم والأب: نجيم ـ عبد الله

تاريخ ومحل الاستشهاد: : آفاشين/ 5 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: أمارا جودي

الاسم والكنية: روجين رمضان

محل الولادة: ديرك

اسم الأم والأب: حكمية ـ محمد سعيد

تاريخ ومحل الاستشهاد: : آفاشين/ 5 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي : ماهر كوب

الاسم والكنية: جتين جلك

محل الولادة: موش

اسم الأم والأب: آيتن ـ رحمي

تاريخ ومحل الاستشهاد: : آفاشين/ 5 تشرين الأول 2021