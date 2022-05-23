​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل إحدى مقاتلاتها استشهدت في غاري

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً أعلن فيه استشهاد المقاتلة في قوات الكريلا كلبهار سويرك الاسم الحقيقي ديلبر كانات في غاري أثناء القيام بمهامها نتيجة حدة الثلوج والعواصف، جاء فيه:

"رفيقتنا كلبهار سويرك استشهدت أثناء قيامها بمهامها في منطقة غاري في 17 كانون الثاني 2022 نتيجة الثلوج والعواصف، لقد آلمنا استشهاد رفيقتنا كلبهار التي كانت وفية لأرضها ولجغرافية كردستان كثيراً، سنكون أوفياء لأهداف رفيقتنا كلبهار ونجدد عهدنا لتحقيق آمالها في كردستان حرة"

سجل رفيقتنا كلبهار هو كالتالي:

الاسم الحركي: كلبهار سويرك

الاسم والكنية: ديلبر كانات

مكان الولادة: مرسين

اسم الأم والأب: قدرت ـ عبد القادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 17 كانون الثاني 2022 / غاري

وتابع البيان: "ولدت الرفيقة كلبهار من عائلة وطنية في سويرك بمرسين، وتأثرت بأحد القياديين في حزبنا حزب العمال الكردستاني جمعة تاك الذي كان يعير اهتماماً بالغاً بالعلاقات العائلية، وتحركت على هذا الأساس، حيث كان جمعة تاك في السنوات الأولى من حزبنا معروفاً بجهوده وشجاعته ومثالاً لمقاتل عظيم، لذلك لم يقبل بحياة عادية، بالرغم من أنه كان متفوقاً في دراسته داخل النظام التركي حتى المرحلة الجامعية لم يتخلَ عن هويته وثقافته، رفيقتنا كلبهار كانت تتحدث باللهجة الدملكية بشكل جيد ومن أجل تبني هذه اللهجة عملت بجدّ، لذلك أظهرت موقفاً مقاوماً ضد سياسات العدو الاستيعابية، تعرفت على حزبنا منذ صغرها، وبعد أن بدأت بدراستها الجامعية، أدركت أكثر أن من واجبها كشابة كردية القيام بدورها الوطني وبهذا انضمت إلى أعمال الثورة وتعرفت على حقيقة القائد آبو وأيديولوجيته، تحاليل القائد آبو حول المرأة أثرت عليها بشكل كبير، كما قيمت أطروحات القائد آبو لمحيطها وللمجتمع، ورأت دور النظام الذي يتم فرضه على المرأة، ورفضت الحياة التقليدية والرجعية التي تطبق على المرأة، كامرأة حاولت الوقوف على قدميها وانتصرت في هذا الشيء، ولكنها أدركت ان الحرية الحقيقية لا تتحقق بالبحث الشخصي فقط، بل بنضال مجتمعي شامل، آمنت بأن النضال الحقيقي يتحقق في جبال كردستان وضمن صفوف الكريلا، حيث انضمت مع اثنين من أشقائها عام 2015 إلى صفوف قوات الكريلا.

بعد أن انضمت رفيقتنا إلى صفوف قوات الكريلا، ارتبطت أكثر مع وطننا كردستان من خلال حياة الجبال، ووصفت الوصول إلى الأرض والطبيعة بالعودة إلى الجوهر، بشخصيتها الكادحة انضمت سريعاً إلى صفوف الكريلا وللعديد من الأعمال المختلفة وحاولت تنفيذ كافة الأعمال بشكل ناجح، وتعلمت الدروس من تدريباتها ومن العمل الذي قامت به، وعززت من وتيرة مشاركتها كل يوم، خلال حياة الكريلا، تعلمت أشياء جديدة كل يوم، في محاولة لتطبيق ما تعلمته، رفيقتنا كلبهار أجرت بحثها على خط القيادة والشهداء، وحددت معاييرها وفقاً لذلك، في هذا الشأن، أرادت معرفة القائد بشكل أكثر، واختيار حقيقة الشهداء، ولذلك تلقّت التدريب في أكاديمية الشهيدة بيريتان والتي هي أكاديمية المرأة الحرة العسكرية، وهنا قيّمت بشكل أكبر نفسها والمجتمع الذي انحدرت منه، بالنتائج التي استخلصتها منها، أصبحت مقاتلة آبوجية، ‏وبخصوصيتها أصبحت قدوة لجميع رفاقها، أظهرت موقفاً قوياً ضد المقاربات خارج خط حرية المرأة واستعبادها، وناضلت من أجل تطبيق أيديولوجية القائد آبو في كل مجالات حياتها، ليس من الناحية الأيديولوجية فقط، بل من ناحية مقاتل الحداثة الديمقراطية أيضاً حيث أصبحت قيادية خبيرة وأملاً للمستقبل، آلمنا كثيراً استشهادها المبكر.

وبهذا نعزي عائلة رفيقتنا كلبهار الكريمة ونعزي شعبنا الوطني في سويرك وعموم الشعب الكردستاني".

(ف)