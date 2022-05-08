​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد بياناً كتابياً، كشف فيه سجل اثنين من مقاتليها.

وجاء في نص البيان:

"أظهر القياديان الفدائيان، الرفيقة مزكين والرفيق رومت اللذين وجّها ضرباتٍ موجعة لجيش الاحتلال التركي في ساحة كوري جهرو منذ إطلاقه الهجمات الاحتلالية، أن مقاومة زاب ستسير على النهج الفدائي. لأنهما آمنا حتى اللحظة الأخيرة أنّه لا يمكن إحباط هجمات العدو الذي يسخّر فيها كل إمكاناته إلّا بهذه الطريقة، وقد خاضا بهذا مقاومة تاريخية. اتّخذ كلٌّ من؛ رفيقتنا مزكين ورفيقنا رومت، اللذين قاتلا بالإرادة الآبوية القوية واستشهدا خلال هذه المسيرة، مكانهما في التاريخ الكردي كرمزين لمقاومة زاب".

سجل الشهيدين بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: مزكين روناهي

الاسم والكنية: حليمة آفنداك

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم- الأب: جيهار- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2022 – زاب.

الاسم الحركي: رومت آمد

الاسم والكنية: نجدت محمود صالح

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: شمسة- محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان2022- زاب.

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