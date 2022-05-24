​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في متينا

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً بهذا الصدد جاء فيه:

"في يوم الـ 19 من أيار انطلقت وحدة لجيش الاحتلال التركي من قاعدة كاني ماسي وأرادت نصب كمين في كري أورتي في منطقة متينا. رصدت قواتنا تحركات هذه الوحدة العسكرية السرية وسيطرت عليها. وأسفرت الاشتباكات والقصف الذي تلاه عن استشهاد اثنين من قادتنا البواسل؛ وهما ميرزا وأندوك الذين شاركا في هذه العملية منذ لحظاتها الأولى. سيطرت قواتنا على هذه الوحدة العسكرية التركية في محيط كري أورتي في الـ 20 من أيار الجاري ونفّذت ضدهم عمليةً نوعية. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة جندي آخر. أراد جيش الاحتلال التركي نقل جثث قتلاهم من الميدان عن طريق مروحيات سكورسكي. لكن قواتنا بدأت بإطلاق النار على هذه المروحيات بكثافة مما أجبرها على مغادرة المنطقة.

في يوم 23 أيار الساعة 11:00 استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة مراكز عسكرية في كاني ماسي تابعة لجيش الاحتلال التركي في ناحية أمديه في مدينة دهوك بجنوب كردستان حيث تمت العملية بنجاح، حيث تم تنفيذ العمليتين من قبل قواتنا الموجودة في منطقة متينا انتقاماً لرفاقنا وقادتنا الأحياء ميرزا وأندوك".

فيما يلي سجل الشهيدين بحسب البيان:

الاسم الحركي: ميرزا ريناس

الاسم والكنية: أيهان اينالهان

مكان الولادة: آمد

الأم والأب: هاليز – زينار

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 أيار 2022 / متينا

الاسم الحركي: أندوك شورش

الاسم والكنية: محمد عطا

مكان الولادة: آمد

الأم والأب: رمزية – محمد فسيح

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 أيار 2022 / متينا.

(س ر)