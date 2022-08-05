​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها ارتقيا شهيدين عام 2021

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الجمعة؛ بياناً كتابياً كشف فيه سجل شهيد وشهيدة، استشهدا عام 2021.

جاء في نصّه:

"يواصل كريلا حركة التحرر الكردستانية نضالهم ضد سياسات الحرب الخاصة للدولة التركية بإرادةٍ وتصميم كبيرين في كل مكان. إذ يؤدّي قواتنا في باكور كردستان مهمّتهم التاريخية في عملية النضال في سبيل الحرية كما فعلوا على الدوام. إنّ استمرار النضال في ظروفٍ صعبة وتسخير العدو لجميع إمكاناته للهجوم على الكريلا، يؤدّي إلى تصعيد الكريلا للنضال بشكلٍ أكبر. ولهذا فإنّ النضال الجاري؛ نضال عظيم. وشهد عام 2021 تصعيداً كبيراً لنضالنا إذ وُجّهت فيه ضربات موجعة للعدو. ولا شكّ أنّه يتم تقديم تضحيات في هذا النضال. ناضل كلّ من رفيقتنا آمارا ورفيقنا جان فيدا في منطقتي جودي وغرزان وشاركا في عمليات كبيرة ضد العدو وأرادا تتويج نضال شعبنا في سبيل الحرية بالانتصار. وقادا بمقاومتهما العظيمة النضال في باكور كرستان. نحن نستذكر رفيقنا جان فيدا ورفيقتنا آمارا بإجلال ونقدّم تعازينا لعائلتيهما القديرتين ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آمارا روجبين

الاسم والكنية: جميلة جيفتجي

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: دولت- جمعة

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 أيلول 2021/ جودي

الاسم الحركي: جان فيدا كَفَر

الاسم والكنية: عدنان أولمز

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: قازه- جمال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 تشرين الثاني 2021/ غرزان.

(ر)