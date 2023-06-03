​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كشف فيه سجل مقاتلين من الكريلا، جاء فيه:

"شنّت دولة الاحتلال التركي في الفترة الممتدة ما بين 28 آذار و7 نيسان 2023 عمليات الإمحاء ضد قواتنا في ساحة آلانتوس، واندلعت على إثرها معارك ضارية وعنيفة بين قواتنا وقوات الاحتلال، وكنا قد أوضحنا في البيان الصادر بتاريخ 11 نيسان 2023، أنه استشهد في المعارك كل من رفاق دربنا رابرين وريفان وبوطان، وأن العدو قد أسر أحد الرفاق.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفيقينا الشهيدين هي كالتالي:

الاسم الحركي: علي شير انتقام

الاسم والكنية: امراه آرباك

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: حميدة – عز الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 7 نيسان 2023جيلو

الاسم الحركي: قهرمان غياب

الاسم والكنية: دوغان آلاس

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: كانيا – وعد الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 7 آذار 2023 زاب".

(ف)