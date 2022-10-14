​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل أربعة مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجل أربعة مقاتلين استشهدوا في زاب هذا العام. جاء في نصّه:

"تتولّى منطقة زاب التي تشهد مقاومةً ملحميّة وتُسطّر فيها عشرات قصص البطولة مهمّتها التاريخية وتشهد المقاومة الاستثنائيّة ضد الاحتلال. ويخوض كريلا حركة التحرر الكردستانية الذين يتحلّون بفلسفة القائد آبو بإرادتهم القويّة وإيمانهم العميق الصادق حرباً لا مثيل لها ضدّ أسوأ جيشٍ في العالم؛ جيش الدولة التركية، ويوجّهون ضرباتٍ أشدّ للعدو يوماً بعد يوم. إنّ كريلا حركة التحرر الكردستانية الذين حوّلوا زاب إلى ساحة مقاومة مصرّون على تتويج هذه المقاومة بالنصر مهما كان الثمن. وقد انخرط رفاقنا ميرخان، فؤاد، شيار وسرحد في المقاومة التاريخية بفدائيّة وأدوا أدواراً قيادية ووجّهوا ضرباتٍ موجعةً للعدو".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: ميرخان رابَرين آمد

الاسم والكنية: رمضان باشهان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم –الأب: بدرية- شمس الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 آب 2022/ زاب

الاسم الحركي: فؤاد آبوجي

الاسم والكنية: مُختار كونَبوشي

مكان الولادة: مَريوان

اسم الأم –الأب: قُمري -علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: شيار بوتان

الاسم والكنية: أمرالله فرات

مكان الولادة: ميرسين

اسم الأم –الأب: شكران- إكرام

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 آب 2022/زاب

الاسم الحركي: سرحد آمد

الاسم والكنية: دليل زنكين

مكان الولادة: آمد

اسم الأم –الأب: رحيمة- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 أيلول 2022/ زاب

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