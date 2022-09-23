​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل أربعة مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة؛ بياناً كتابياً كشف فيه سجل أربعة مقاتلين من الكريلا، استشهدوا في زاب خلال شهر حزيران المنصرم، جاء في نصّه:

"خاض رفاقنا؛ تيريج، وشاهو، وشاهين ودارا، الذين يعتبرون من رواد قادة الحملة الثورية لصقور زاغروس مقاومة تاريخية ضد الهجمات التي شنّها العدو في 21 حزيران المنصرم، على مناطق مختلفة في جمجو، إذ قطعوا الطريق أمام العدو بهذه المقاومة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة. تقوم دولة الاحتلال التركي منذ عام 2021 بتوجيه أعداد كبيرة من قواتها إلى منطقتي آفاشين وزاب بغية احتلال باشور كردستان. وقد أصبح هؤلاء القياديين الآبوجيين بنضالهم الذي أوقفوا العدو من خلاله وبثّوا الخوف في قلوبهم؛ قدوة في نهجنا النضالي. ونحن بصفتنا رفاقهم سنقتدي بنهجهم النضالي هذا على الدوام. ونعد بمواصلة النضال بتصميم كبير حتى تحقيق الانتقام لجميع شهدائنا وتحقيق أحلامهم بالحرية، ونقدم تعازينا لأسر رفاقنا؛ تيريج، وشاهو، وشاهين ودارا ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: تيريج دجوار

الاسم والكنية: فيدات إيشسيز

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: صائمة- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 21 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: شاهو قنديل

الاسم والكنية: آمانج حمه شريف

مكان الولادة: سعيد صادق

اسم الأم- الأب: حميدة- حمه شريف

تاريخ ومكان الاستشهاد: 21 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: شاهين باران

الاسم والكنية: عكيد آيتش

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: قدرت- حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 21 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: دارا خليلا

الاسم والكنية: بايرام أربك

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم- الأب: نزيرة فندي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 21 حزيران 2022/ زاب

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