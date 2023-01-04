​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل القيادي في القوات دَنيز بير

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الأربعاء؛ سجلّ القيادي في القوات سعيد أرغول (دَنيز بير) الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع عام 2021.

وجاء في نصّ البيان:

"لقد استشهد رفيقنا دَنيز بير الذي قضى سنيناً طويلةً ومشبعةً بالصدق والولاء لقيم الحرية في نضال حركة التحرّر الكردستانيّة والذي أصبح بالإيمان الذي منحه لرفاقه قياديّاً آبوجيّاً فدائيّاً، في الـ 21 من أيار عام 2021 في قنديل إثر سقوطه من أعلى صخرةٍ في حادثةٍ أليمة. وقد أصبح رفيقنا دَنيز بموقفه وإصراره وخوضه النضال بالأسلوب الفدائي قدوةً لرفاقه. فقد تخطّى جميع المصاعب والعقبات وأصبح صاحب مسيرةٍ ثوريّة استثنائيّة. وأوصل المقاومة التي خاضها ضدّ الاحتلال داخل السجن لجبال كردستان وناضل في الأجزاء الأربعة لبلادنا وتصرّف بمسؤوليّةٍ كبيرة في كل لحظةٍ أمضاها في خوض النضال ليكون جديراً بقائدنا ورفاقنا الشهداء. ونحن بصفتنا رفاقه، نؤكّد على أنّنا نعتزّ ونفتخر بأنّنا قاتلنا تحت قيادة قياديّ يتحلّى بالروح الفدائيّة ويستحقّ قتالنا تحت قيادته. ونتعهّد بإحياء ذكراه وتتويج النضال بالانتصار كما نؤكّد على أنّنا سنؤدّي المهمّة الثوريّة التي أوكلها إلينا بالتأكيد، نقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا أولاً ثمّ لشعبنا الكردستاني الوطنيّ بأسره ".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دَنيز بير

الاسم والكنية: سعيد أرغول

مكان الولادة: آغري

اسم الأم- الأب: غزال- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 21 أيار عام 2021/ مناطق الدفاع المشروع