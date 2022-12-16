​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل القيادي علي حيدر ديرسم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً؛ كشف فيه سجل القيادي علي حيدر، جاء فيه:

"استشهد ابن ديرسم البطل المقاتل الريادي لحزبنا حزب العمال الكردستاني وقيادي الكريلا البطل الرفيق علي حيدر في 17 تموز 2022 ، ناضل قائدنا البطل لمدة 30 عاماً دون توقف، من جبال كردستان إلى جبال تركيا، في كل ميدان بإيمان كبير وتضحيات كبيرة وإرادة فولاذية، أننا نعزي عائلة الوطني العظيم والقيادي البطل وأهالي ديرسم، كما ونعزي شعب كردستان الوطني ورفاقنا، الذين يناضلون في كل الساحات على النهج الآبوجي بتصميم كبير، ونعاهد أن نتبنى ذكرى القيادي البطل الرفيق علي حيدر، ونحقق أهدافه المقدسة التي سعى من أجلها طول حياته".

المعلومات عن سجل رفيقنا علي حيدر ديرسم هي كما يلي:

الاسم الحركي: علي حيدر ديرسم

الاسم والنسبة: بلال كاراكوش

مكان الولادة: ديرسم

اسم الأم – الأب: زولكف – دوغان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 17 تموز 2022 / مناطق الدفاع المشروع.

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