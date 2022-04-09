​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل المقاتل شورش آمد

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي، عبر بيانٍ كتابي، اليوم السبت، استشهاد أحد مقاتليها في عملية نفذها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع عام 2019.

وجاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا شورَش في العملية التي نفّذتها الدولة التركية في مناطق الدفاع المشروع في آب ٢٠١٩. ساهم رفيقنا شورش في نضال الحرية لشعبنا من خلال مسيرة ثورية لا مثيل لها. كما أدّى مسؤوليته تجاه شهدائنا البواسل دون أي تقصير. ارتقى رفيقنا الذي أدى جميع مهامه بنجاح إلى مرتبة البطولة المثلى لشعبنا وحزبنا. عاش رفيقنا شورش حتى آخر لحظةٍ من حياته وفقاً لمعايير وبراديغما الحداثة الديمقراطية. وأصبح بشهادته واحداً من أهم المدافعين عن هذه الحياة".

وسجل الشهيد شورش بحسب البيان هو كالآتي:

الاسم والكنية: شورش آمد

الاسم والكنية: دفريم كافاك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: نورتَن- محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع- آب ٢٠١٩

(ر)