​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل الكريلا جكدار أباخ

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل مقاتل من الكريلا، جاء فيه:

"شاركنا في بياننا الذي صدر بتاريخ 13 أيلول 2023، معلومات مفادها أن رفيقنا زنار، وبعد إصابته خلال هجوم للعدو في موش ملا زغير، قاوم حتى الاستشهاد حتى لا يقع في الأسر، وتم التأكيد على أن رفيقنا جكدار، الذي قاتل العدو مع الرفيق زنار خلال تلك العملية، ارتقى إلى مرتبة الشهادة أيضاً.

رفيقنا جكدار الذي خاض نضالاً مهيباً ضد المحتلين في شمال كردستان بإصرار وتصميم كبيرين؛ وبإرادته العالية وفدائيته اللا محدودة، أصبح مناضلاً رائداً في كل مجال انضم إليه، إن رفيقنا الذي اعتبر نفسه دائماً مسؤولاً عن نهج الشهداء، ناضل في كل لحظة من أجل أن يكون جديراً بالمقاومة التاريخية لقائدنا ورفاقنا الشهداء وشعبنا الذي لا يساوم على فدائيته، وأصبح خير مثالٍ لجميع رفاقه.

نُقدم تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، وبالأخص لعائلة رفيقنا الكريمة التي ضمت مناضلاً نبيلاً مثل جكدار أباخ إلى صفوف نضال الحرية لشعبنا.

المعلومات التفصيلية حول سجّل رفيقنا جكدار أباخ هي كالآتي:

الاسم الحركي: جكدار أباخ

الاسم والنسبة: محمد كايا

مكان الولادة: وان

اسم الأم-الأب: صالحة-أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2018/موش".

(ف)