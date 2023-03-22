​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد عام 2022

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً كشف فيه سجل مقاتل من مقاتليها، استشهد في متينا.

وجاء فيه:

"في 21 آذار قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة جودي مرة واحدة، كما قصفت ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة إف إم وساحات وادي لولان وتلة الشهيد كاموران وتلة الشهيد حقي في خاكورك وخنادق المقاومة في ساحات جمجو وسيدا 103 مرات بالدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

في 23 تشرين الثاني 2022 استشهد رفيقنا دليل جياكَر في هجوم لجيش الاحتلال التركي على منطقة متينا، وفي وجه هجمات الاحتلال التركي الذي يحاول من خلال قصف مناطق الدفاع مديا احتلال المنطقة والقضاء على شعبنا عبر تصفية حركتنا. وقد رد رفاقنا من خلال إطلاق حملة صقور زاغروس الثورية وقدموا تضحيات كبيرة فقد وجهوا ضربات قوية ومؤثرة لقوات العدو وأفشلوا مخططاته، في منطقة متينا التي أُبدِيَت فيها ملاحم بطولية، وكان رفيقنا دليل جياكَر في خنادق المقاومة، في هذه المرحلة التاريخية، قام رفيقنا وكمقاتل آبوجي بدوره ومهمته على أكمل وجه، ومثّل روح التضحية الآبوجية ضد هجمات العدو، واستمر في هذا الموقف حتى أنفاسه الأخيرة وأخذ مكانته المشرفة في تاريخ حرية شعبنا.

بدايةً، نعزي عائلة رفيقنا دليل جياكَر الكريمة التي كبّرت ابنها بكل صعوبة، وضمته لصفوف نضال الحرية، كما نعزي عموم شعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهيد دليل جياكَر بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دليل جياكَر

الاسم والكنية: ريزان بيلكاي

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: أمينة ـ إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 تشرين الثاني 2022/ متينا".

(س ر)