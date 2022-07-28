​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 7 من مقاتليها استشهدوا عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس، بياناً كتابياً كشف فيه سجل سبعة مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2016.

وجاء في نصّه:

"تستمر حربنا في زاب وآفاشين في أعلى مستوياتها. يخوض رفاقنا الحرب ضد العدو في ميادين المقاومة جنباً إلى جنب. وقد أوقفوا تقدّم العدو بقوتهم المعنوية وهم يوجّهون الآن يومياً ضرباتٍ موجعةً للعدو. ولا شكّ أنّ القوة المعنوية الملهمة المستمدّة من مقاومة رفاقنا هي المقاومة الاستثنائية التي يبديها القائد آبو في إمرالي وعهدنا بتحقيق أحلام رفاقنا. ويشكّل رفاقنا الذين استشهدوا عام 2016 إلهاماً لرفاقنا الذين يقاومون اليوم وهم يخوضون القتال ضد جيش الاحتلال التركي اليوم إيماناً منهم بتبني مسؤولية نضالهم وتحقيق هذا النضال. سطّر رفاقنا فرات، هيجار، سرحد، كاجيان، إيريش، جودي وزنار باستشهادهم أسماءهم على صفحات تاريخ حرية شعبنا كبناةٍ للمقاومة. وفي الذكرى السنوية لاستشهاد رفاقنا هؤلاء نستذكرهم مرةً أخرى بإجلال ونجدّد عهدنا بتحقيق أحلامهم".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: فرات علي

الاسم والكنية: بلال باشاك

مكان الولادة: إيله

اسم الأم/ الأب: فخرية/ أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: هيجار بوتان

الاسم والكنية: وداد آزان

مكان الولادة: وان

اسم الأم/ الأب: مولودة/ جلال الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سرحد شيار

الاسم والكنية: أمرالله توكتاش

مكان الولادة: موش

اسم الأم/ الأب: صاليبات/ غياث الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: كاجيان لجيه

الاسم والكنية: فيسَل آغر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم/ الأب: هافا/ عبدالله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: إريش سما

الاسم والكنية: يوسف يلماز

مكان الولادة: ميرسين

اسم الأم/ الأب: فاطمة/ شكرو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: جودي موردم

الاسم والكنية: سيد خان جليك

مكان الولادة: هاكاري

اسم الأم/ الأب: مقبولة/ شعبان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: زنار آمارا

الاسم والكنية: حاجي بَنزَر

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم/ الأب: حورية/ رشيد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع