​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 6 من مقاتليها استشهدوا في آفاشين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG) بياناً كشف فيه عن سجل 6 مقاتلين استشهدوا في آفاشين، مؤكداً أنّ رفاقهم الشهداء قد أخذوا أماكنهم بين قوافل الشهداء الأبرار، وأصبحوا رمزاً لمستقبل حر.

وجاء في نص البيان:

"ولد كل من رفاقنا الشهداء في مناطق مختلفة من كردستان، وترعرعوا في كنف أسر وطنية محبة ومخلصة لقضية الشعب الكردي. تعرفوا على بطش الأنظمة الدكتاتورية التي تستغل الشعوب المضطهدة منذ صغرهم، وعملوا بكل إخلاص لخدمة شعبهم. انضمّوا لصفوف حركة الحرية لإتمام وظيفتهم المقدسة في الدفاع عن وطنهم الأم كردستان، وناضلوا بروح فدائية وأصبحوا رمزاً للبطولة والفداء يحتذي به شعبنا الكردي إلى أن انضموا لقوافل الشهداء خلال الهجمات الوحشية التي شنتها دولة الاحتلال التركي ضد آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وسجل الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: روناهي آخين

الاسم والكنية: عائشة آتاكورن

محل الولادة: آمد

اسم الأم والأب: خالصة – محمد

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

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الاسم الحركي: نسرين كفر

الاسم والكنية: بديعة جاكماكجي

محل الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: ستي – محمد

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

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الاسم الحركي: برفين خيري بوتان

الاسم والكنية: نيركز أرتاش

محل الولادة: مرعش

اسم الأم والأب: شكران – عمر

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

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الاسم الحركي: ماريا آرام

الاسم والكنية: نيركز بيتك

محل الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: قيمت – محمد

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

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الاسم الحركي: دفران أكين

الاسم والكنية: مظلوم باران

محل الولادة: جولك

اسم الأم والأب: مدينة – عبد السلام

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

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الاسم الحركي: دمهات باهوز

الاسم والكنية: ريبين عمر

محل الولادة: هولير

اسم الأم والأب: حسيبة – عمر

تاريخ ومحل الاستشهاد: 25 نيسان 2021 / آفاشين

نعزي ذوي رفاقنا الشهداء روناهي، نسرين، برفين، ماريا، دمهات ودفران، كما نعزي شعبنا الكردي، ونتعهد بأننا سنحمل راية الحرية التي حملوها من قبلنا وإن ذكراهم ستكون حيّة في نضالنا".

المصدر: ANF