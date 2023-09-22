​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 مقاتلين وتجدد العهد بالانتقام لهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG اليوم بياناً كشف فيه سجل 5 مقاتلين استشهدوا في آمد وبوطان، جاء فيه:

"بتاريخ 17 أيلول 2023 دارت معركة بين مجموعة من رفاقنا وجيش الاحتلال التركي في منطقة لجي في آمد، وجرت معركة عنيفة بين قواتنا والعدو، المعركة التي بدأت في الصباح استمرت حتى المساء وفي هذه الحرب تم توجيه ضربات قوية للعدو، حيث قام جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج أمام مقاومة وشجاعة رفاقنا على خط التضحية، بشن قصف عنيف بالمروحيات الهجومية وطائرات الحربية، وفي هذه الحرب استشهد عضو مجلس القيادة في قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة ستار وقائدة إيالة آمد رفيقتنا آخين موش ورفاقنا عكيد وروهات ودمهات.

وكانت قد وصلت قائدتنا آخين موش، التي خاضت النضال بتفانٍ لمدة 26 عاماً وقاتلت على نهج زيلان، إلى أعلى مستوى في مسيرتها الثورية المستمرة وانضمت إلى قافلة الشهداء.

كما انضم أبناء كردستان الأبطال، رفاقنا عكيد وروهات ودمهات، إلى نضالنا من أجل الحرية باعتبارهم المناضلين الأكثر كفاءة في شعبنا، وبفدائية كبيرة، أصبحوا رياديين يعتبرهم الشبيبة الكردية قدوة، فأخذوا مكانهم في تاريخنا.. لقد ترك لنا رفاقنا عكيد وروهات ودمهات إرثاً نضالياً عظيماً.

بداية، نقدم تعازينا الحارة لعائلات رفاقنا الأعزاء آخين، عكيد، روهات ودمهات، ولجميع شعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا بالانتقام لهم والانتصار في النضال الذي تركه لنا شهداؤنا.

المعلومات عن هوية رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: آخين موش

الاسم والكنية: هوليا دمير

محل الولادة: لفكوشه

اسم الأم- الأب: خانم زر - علي باز

محل وتاريخ الاستشهاد: آمد 17 أيلول 2023

الاسم الحركي: عكيد برخودان

الاسم والكنية: حبيب كاراكوج

محل الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: مزين - محمد صديق

محل وتاريخ الاستشهاد: آمد 17 أيلول 2023

الاسم الحركي: روهات باسور

الاسم والكنية: جهاد آي

محل الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: خالدة - إحسان

محل وتاريخ الاستشهاد: آمد 17 أيلول 2023

الاسم الحركي: دمهات ستكار

الاسم والكنية: جتين تمل

محل الولادة: وان

اسم الأم- الأب: سيما - سعيد

محل وتاريخ الاستشهاد: آمد 17 أيلول 2023

الاسم الحركي: ريناس دمهات

الاسم والكنية: رمضان علي كومش

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: ليون - خليل

محل وتاريخ الاستشهاد: 17 أيلول / بوطان 2023".

(ف)