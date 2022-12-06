​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا في وان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشفت فيه سجل 5 مقاتلين استشهدوا في وان عام 2020، جاء في نصه:

"في 24 أيلول 2020، عندما شن العدو هجوماً على منطقة وان، استشهدت عضوة قيادة أيلات وان، باهارين كندال ورفاقنا شيار ساسون، وفايق، وشيار كوباني وسيدار.

هؤلاء الرفاق الأبطال الذين أضافوا قيماً كبيرة لسنوات لنضالنا من أجل الحرية في شمال كردستان، أصبحوا مقاتلين نموذجيين للنهج الآبوجي بحياتهم وموقفهم في النضال.

لقد ناضلوا بلا هوادة من أجل المطالبة والإرادة لقيادة نضال شعبنا إلى الانتصار، والحصول على الحرية التي يستحقها شعبنا ولضمان الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وعلى هذا الأساس، عملوا بجهد كبير في تنظيم شعبنا وفي تطوير الحرب الثورية، وشاركوا في العديد من العمليات التي وجهت فيها ضربات شديدة للعدو.

نعزي في البداية عوائل رفاقنا الشهداء الذين أصروا على الموقف الفدائي الآبوجي، كما نعزي جميع شعبنا في كردستان، وسوف نتوّج نضالهم من أجل الحرية بالانتصار.

سجل رفاقنا كالتالي:

الاسم الحركي: بهارين كندال

الاسم والكنية: دلال علي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم - الأب: حنيفة – علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2020 / وان

الاسم الحركي: شيار ساسون

الاسم والكنية: حميد ترياقي

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: ساريا – حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2020 / وان

الاسم الحركي: فايق عفرين

الاسم والكنية: شرفان مامو

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: ألماس - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2020 / وان

الاسم الحركي: سيدار جان فدا

الاسم والكنية: رشيد أوروك

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: سوني – نظام

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2020 / وان

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الاسم الحركي: شيار كوباني

الاسم والكنية: أصغر قوردويميلان

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم – الأب: توران – عرفان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2020 / وان

(ل م)