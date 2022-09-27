​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 من قيادييها استشهدوا في هجوم كيماوي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 مقاتلين استشهدوا في هجوم كيماوي جاء في نصه:

"إن هجوم دولة الاحتلال التركي في 14 نيسان الماضي، والذي بدأ بمهاجمة جنوب كردستان، وقوبل بمقاومة من قبل كريلا حرية كردستان في منطقة زاب، حيث إنها سقطت هناك، وهي على وشك الهزيمة (دولة الاحتلال التركي). رفاقنا في المنطقة وفي ساحة تلة جهنم بمنطقة زاب، ومنذ اليوم الأول للهجوم، استخدموا أنفاق الحرب بقوة، وفي الوقت نفسه، تم توجيه ضربات شديدة ضد المحتلين، من قبل الفرق المتحركة، وقد هاجم جيش الاحتلال التركي، وبكل الوسائل اللا إنسانية. رفاقنا وهم على جبهات القتال تصدوا للهجمات بإرادة آبوجية، ولم يفسحوا المجال للمحتلين، لقد قاوموا لمدة شهرين تقريباً بطريقة استثنائية في تلة جهنم، وأظهروا للعالم كله أن روح التضحية الآبوجية لا ترضخ لأي قوة، وقد ثبت ذلك أيضاً من خلال مقاومتهم الجبارة. رفاقنا الذين سقوا بدمائهم قطرة قطرة لتحقيق هدف الحرية لشعبنا، وفي كل لحظة من حياتهم هزموا المحتلين. الجيش الذي لم يستطع كسر مقاومة رفاقنا استخدم مئات المرات الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة والمتفجرات والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية لقصف مناطق المقاومة واستخدم جميع أساليبه القذرة.

استشهد كل من قياديينا الكرام، زنار ودستان وديانا وهبون وسردم، الذين جعلوا من أرواحهم وأجسادهم حصناً منيعاً في صد هجمات العدو، وأبدوا مقاومة تاريخية، وعلى الرغم من هجوم العدو بالسلاح الكيماوي، إلا أنهم لم يتخلوا عن مقاومتهم أمام جيش الاحتلال التركي؛ ليصبحوا رموز حملة صقور زاغروس الثورية. المقاومة الكبيرة وخبرة رفاقنا الأبطال أصبحت مرشداً لجميع الرفاق وكانت حاسمة في المقاومة الجارية.

قياديونا الفدائيون، رفاقنا، زنار ودستان وديانا وهبون وسردم، كانوا ضمانة الحرية لشعبنا بمقاومتهم، وعليه نعزي عوائل رفاقنا الأعزاء والوطنيين وشعب كردستان.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: زنار كولجان امانوس

الاسم والكنية: زنار خليل عثمان

مكان الميلاد: كر كي لكي

الأم والأب: رفيقة – خليل

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022 / زاب

الاسم الحركي: دستان تندورك

الاسم والكنية: سمرة كالن

مكان الميلاد: أكري

الأم والأب: منيرة – غالب

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022 / زاب

الاسم الحركي: ديانا نورشين

الاسم والكنية: زهرة ياشيلتبه

مكان الولادة: بدليس

الأم والأب: فرزية - دورمش

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022 / زاب

الاسم الحركي: هبون ديروك

الاسم والكنية: أحمد أكين

مكان الولادة: ميردين

الأم والأب: خاصة- حيدر

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022 / زاب

الاسم الحركي: سردم شورش

الاسم والكنية: محمد شنول إينجي

مكان الولادة: أمد

الأم والأب: ثريا - محمد صديق

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022 / زاب"

(ل م)