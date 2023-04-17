​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 من مقاتليها

الكشف عن سجل الشهداء الخمسة، جاء خلال بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، ونقلته وكالة فرات للأنباء (ANF).

وجاء في نص البيان ما يلي:

"حزبنا، حزب العمال الكردستاني الذي عزز تدريجياً تنمية الوعي الوطني في كردستان ضد كل سياسات تدمير الهوية والإبادة لدولة الاحتلال التركي، من خلال حماية هوية شعبنا وخلق حلم توحيده. وبلا أدنى شك إن شهدائنا الأبطال هم أساس هذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه بجهود وتضحيات كبيرة جداً، هؤلاء الرفاق الأبطال الذين انضموا إلى صفوف الكريلا من جميع أنحاء كردستان وقاتلوا من أجل حرية شعبنا وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، بنوا خطاً للمقاومة والحرية من بوتان إلى سرحد، ومن ديرسم إلى هورامان، رفاقنا سران ودينيز وباتال وأندوك وهارون الذين ضحوا بأنفسهم بعد إبداء مقاومة ملحمية في عام 2017، انضموا إلى صفوف نضال الحرية من مختلف مناطق كردستان وفي نفس الوقت أصبحوا أبرز الأمثلة على وحدة شعبنا.

نتقدم بتعازينا لجميع أبناء الشعب الكردستاني الوطني وخاصة العائلات الكريمة لرفاقنا سران ودينيز وباتال وأندوك وهارون.

المعلومات التفصيلية حول رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: سران كردستان خوه سر

الاسم والنسبة: برفين بازانجير

مكان الولادة: جَوليك

اسم الأم والأب: كولسر- حلمي

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/2017

الاسم الحركي: دينيز روني

الاسم والنسبة: سوناي آيدن

مكان الولادة: قرس

اسم الأم والأب: أسليهان- كابلان

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/2017

الاسم الحركي: باتال منال

الاسم والنسبة: سزاي ألتكين

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: مقبولة- جميل

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/2017

الاسم الحركي: أندوك فدكار

الاسم والنسبة: لطيف كايماك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: رمزية- عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/2017

الاسم الحركي: هارون كجي

الاسم والنسبة: زهير أوجا

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: سوري- عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع مديا/2017

(ي م)