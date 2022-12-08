​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً، كشف خلاله سجل 5 مقاتلين استشهدوا عام 2019 في مناطق الدفاع المشروع، وجاء في نصه:

"أعطى رفاقنا عكيد، روكش، دجوار، سيابند وهركول الذين كل واحد منهم من مناطق مختلفة من كردستان ولكن قلوبهم تنبض من أجل حرية شعبنا، رسالة واضحة مفادها أن شعبنا لن يخضع أبداً للدولة التركية القاتلة، هؤلاء الرفاق القيمون، وهم أكثر أبناء شعبنا المختارون وقدوة، يمثلون الوجه المشرق لشعبنا بأخذ مكانهم في صفوف المقاومة من أجل حرية شعبنا بمسؤولية تاريخية كبيرة، رفاقنا عكيد، روكش، دجوار، سيابند وهركول، الذين انضموا إلى قافلة الشهداء هذه في نضالنا المقدس، كانوا دائماً مصدر قوتنا ونستمد الإلهام منهم، لذلك، إيماناً منا بتصعيد النضال وتحقيق أهدافهم، سنناضل بقوة أكبر ونحقق النصر الذي هو حق لشعبنا.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: عكيد قوسر

الاسم والكنية: عكيد أوزل

مكان الولادة: ماردين

اسم الأم- الأب: منور – صلاح الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2019 مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: روكش دوران

الاسم والكنية: كوجر نويان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: آيدي – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2019 مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سيابند غرزان

الاسم والكنية: إلياس أوزر

مكان الولادة: إيله

اسم الأم- الأب: مريم – محمد أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2019 مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: دجوار برخدان

الاسم والكنية: عبد المطلب غولو

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: فريدة – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2019 مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: هركول شرناخ

الاسم والكنية: سليم أونكان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: مولدة – يوسف

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2019 مناطق الدفاع المشروع.

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