​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في مناطق المشروع.

جاء في البيان: "منطقتنا زاب، التي شهدت مقاومة لا مثيل لها في تاريخ النضال من أجل حرية كردستان، تتعرض اليوم مرة أخرى لهجمات مكثفة والتي تشنها دولة الاحتلال التركي بهدف إبادة شعبنا، وفي هذا الإطار، ترد قواتنا الكريلا وفقاً لمهامهم التاريخية في مقاومة زاب، على هجمات دولة الاحتلال التركية الفاشية، التي كبدتها خسائر فادحة مرات عديدة في منطقة زاب ولم تتعلم الدرس منها، كما أنهم يوجهون ضربات قوية لأهداف الاحتلال، وفي هذا السياق، إن رفاقنا نودا، جيا، دمهات، تولهلدان وجودي، الذين كانوا من رواد هذا النضال الملحمي والتاريخي، شاركوا في العمليات الفعّالة والمقاومة بروحهم الفدائية، وقاموا بمهمتهم التاريخية بطريقة جديرة، وأصبحوا رمز الخلود لمقاومتنا التي تتواصل على خط النصر، فإن رفاقنا الأبطال الخمسة أصبحوا أفضل الأمثلة على خط حرية المرأة والنضال الآبوجي بفدائيتهم وشجاعتهم، ونصيبنا هو أن نوصل نضالنا التاريخي إلى النصر، هذا النضال الذي ورثناه من رفاقنا.

وهوية رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: نودا كدكار

الاسم والنسبة: ليلى كوزل

مكان الولادة: أرزروم

اسم الأم – الأب: إيبك – محمد سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 29 آب 2022

الاسم الحركي: جيا روبار

الاسم والنسبة: دوجم جليك

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: غونش – ناظم

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 21 آب 2022

الاسم الحركي: دمهات هركول

الاسم والنسبة: محمد خليل تاش

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: قدرت – صبري

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 8 آب 2022

الاسم الحركي: تولهلدان هيفي

الاسم والنسبة: أومُت كورتولوش

مكان الولادة: دوزجه

اسم الأم – الأب: أمينة – غوكسل

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 27 آب 2022

الاسم الحركي: جودي ملازكرد

الاسم والنسبة: سنان أونجو

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: زمزمو – موهور

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ 31 آب 2022

(ف)