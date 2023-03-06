​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 كريلا استشهدوا في 2021

أدلى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ببيان أعلن فيه سجل 5 من مقاتلات ومقاتلي الكريلا.

وجاء في البيان:

"تسعى الدولة التركية المستبدة في إطار هجماتها القائمة على تصفية مقاتلي ومقاتلات كريلا حرية كردستان لكسر آمال الحرية لشعبنا وإنجاح سياسة الإبادة الجماعية، حيث أطلقت في العام 2021 مرحلة عنيفة للحرب في العديد من مناطق كردستان، ولا سيما في مناطق الدفاع المشروع، وفي هذه المرحلة من الحرب، حارب مقاتلو ومقاتلات حرية كردستان بروح فدائية من آفاشين حتى زاب، ومن متينا حتى الكثير من ساحات شمال كردستان، ودحروا أهداف العدو، وفي هذه المرحلة القاسية للحرب، قدم رفاق ورفيقات دربنا، أثر وشورش ورامان ودلدار وزانا تضحيات عظيمة، ولم يفسحوا الطريق للعدو، واستشهدوا نتيجة لهجمات العدو في أوقات مختلفة.

وإن رفاق ورفيقات دربنا، أثر وشورش ورامان ودلدار وزانا، الذين انضموا إلى صفوف قوات الكريلا من جميع أنحاء كردستان، شاركوا في نضال الحرية لشعبنا، وأصبحوا من خلال حياتهم النضالية وموقفهم الفدائي القوي مثالاً لجميع شبيبة كردستان، ونتقدم بالتعازي لشعبنا الوطني في كردستان وفي مقدمتهم العوائل الأعزاء للشهداء.

سجل الشهداء الـ 5 بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: آثر سافاش

الاسم والنسبة: جاهدة شاهين

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: شيرين – حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: شورش كرمياني

الاسم والنسبة: محمد كريم

مكان الولادة: كرميان

اسم الأم – الأب: زينات - كريم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: رامان زاغروس

الاسم والنسبة: فخرالدين نيكمتي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم – الأب: حميدة - ناصر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: دلدار روجآفا

الاسم والنسبة: سعيد إبراهيم

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم – الأب: بسيه – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: زانا آمد

الاسم والنسبة: فلات سيف الدين حسين

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: جيهان – سيف الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

(س ر)