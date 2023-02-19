​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 كريلا استشهدوا عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجل 5 من الكريلا استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2017.

وجاء في نصّ البيان:

"حارب كريلا حركة التحرّر الكردستانية المحتلّين الساعين إلى القضاء على وجود الشعب الكردي بفدائيّة دائمة، فقد ضحّى كريلانا الأحرار بأرواحهم في سبيل تحقيق الحريّة لشعبنا مدافعين عن كرامة هذا الشعب على الدوام وفي أصعب الظروف. ومع تصعيد دولة الاحتلال التركي لهجماتها في عام 2017؛ جعل أبناء هذا الشعب الشجعان من أجسادهم دروعاً في وجه المحتلّين ودافعوا عن أرض كردستان المباركة موجّهين ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي. واتّخذ كلّ من رفيقتنا بيريتان ورفاقنا؛ آرغش، باكور، سيدار وبرخدان موقعهم على الجبهات الأماميّة وحاربوا بفدائيّة ثمّ انضمّوا إلى موكب شهدائنا الخالدين. وقد أصبح رفاقنا هؤلاء بحياتهم وانضمامهم للنضال وأسلوبهم الفدائيّ من الطليعيين الآبوجيين البارزين وتركوا لرفاقهم إرث النضال على درب النصر، فنحن نؤكّد على تتويج النضال المشرّف لشهدائنا بالانتصار".

سجلّ الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: بيريتان جيا

الاسم والكنية: آيجان بيطار

مكان الولادة: إيله

اسم الأم/ الأب: سونجول/ حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آرغَش تولهلدان

الاسم والكنية: رمضان بدري

مكان الولادة: حلب

اسم الأم/ الأب: حميدة/ بدري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: باكور كورتاي

الاسم والكنية: يوسف آرتاش

مكان الولادة: وان

اسم الأم/ الأب: بريهان/ تحسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سيدار آدار

الاسم والكنية: أدم أوزكان

مكان الولادة: آغري

اسم الأم/ الأب: معزّز/ أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: برخدان كلهات

الاسم والكنية: يعقوب دونموش

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم/ الأب: كوجه/ محي الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

(ر)