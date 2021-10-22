​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 شهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، اليوم، قالت فيه "بدأت دولة الاحتلال التركي في 7 أيلول عام 2021 بحملة عسكرية في ساحة كاتو مارينوس الواقعة في منطقة شرناخ – ألكه، ونتيجة قصف مكثف للاحتلال التركي خلال هذه الحملة، استشهد أبناء شعبنا الأبرار رفيقينا آزاد وإيريش اللذان شاركا في صفوف المقاومة لأجل الحرية".

وسجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: أزاد غودا

الاسم والنسبة: عكيد آجار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: عدولة – عثمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو مارينوس/ 7 أيلول عام 2021

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الاسم الحركي: إيريش آندوك

الاسم والنسبة: عبدالله يغيت

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: مريم – سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو مارينوس/ 7 أيلول عام 2021

استشهاد مقاتلين اثنين في بستا

وأفاد المركز، أن جيش الاحتلال التركي قد أطلق في 9 آب عام 2021 عملية عسكرية في تل تنوره، غيسن ومرغومار الواقع في منطقة بستا، وتسبب قصف جيش الاحتلال خلال هذه العملية باستشهاد مقاتلين اثنين في قوات الكريلا.

وسجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: شورش ماسيرو

الاسم والنسبة: إبراهيم كايا

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: عيشة – إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا/ 9 آب عام 2021

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الاسم الحركي: جيان كوجر

الاسم والنسبة: ديلان إينان

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: محبت – طيّار

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا/ 9 آب عام 2021

وقال المركز في ختام بيانه: "أن شعبنا الوطني في شرناخ، وان وسيرت الذين قدموا آلاف أبنائهم الأبطال إلى حركة التحرر الكردستانية وأصبحوا رواد الحرية في المسيرة الوطنية الكردستانية، أصبح شعبنا مجدداً قدوة للنصر وقدموا أعز أبنائهم هبة لأجل النضال من أجل تحقيق حرية كردستان، وقاموا بمهمتهم الوطنية لأجل نصر المقاومة الكردية على أكمل الوجه. وفي البداية نعزي ذوي رفاقنا الأربعة أزاد، شورش، إيريش، وجيان الذين أصبحوا قدوة عظيمة للبطولة في حرب الكرامة، كما نقدم تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، كما نجدد عهدنا لشهدائنا وقائدنا أوجلان".

(م)