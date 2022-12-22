​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 4 شهداء.

وجاء فيه:

"لقد أوفى مقاتلو ومقاتلات كريلا حرية كردستان بواجب حماية شعبنا ضد هجمات الإبادة على شعبنا، في كل وقت من أوقات النضال من خلال الحرب الفدائية ومهما كان الثمن، حيث لم يتراجعوا أبداً ولو خطوة إلى الوراء، بل قاموا على الدوام بتطوير أنفسهم وتصعيد النضال ومنح أمل الحرية لشعبنا دائماً ضد الهجمات اللاإنسانية للاحتلال، ولقد جعل مقاتلو ومقاتلات الكريلا من كل شبر من ساحات زاب وآفاشين ومتينا ساحة للمقاومة ضد هجوم الاحتلال لجيش الاحتلال التركي الذي بدأ في 14 نيسان 2022، ووجهوا ضربات كبيرة للاحتلال عبر العديد من الطرق والأساليب الغنية، وأظهروا حقيقة جنود الاحتلال من خلال العمليات العسكرية الثورية التي نُفذت عبر أسلوب فرق الكريلا المتنقلة، وحولوا كل تلة في كردستان إلى حصن من خلال المقاومة الأسطورية في خنادق المقاومة، وشارك رفاق ورفيقات دربنا غوكسو وآفند وتولهلدان ودلسوز منذ اليوم الأول من هجمات الاحتلال ضمن فرق الكريلا المتنقلة وردوا على كل هجوم للعدو بهجوم، وبهذه الطريقة تولوا القيادة العملية لحرب الفرق المتنقلة، وإن رفاق ورفيقات دربنا غوكسو وآفند وتولهلدان ودلسوز، الذين آمنوا بأن النضال القائم على الإصرار الكبير سيحقق النصر حتماً، وأصبحوا مناضلين مثاليين واستشهدوا من خلال مقاومتهم ونضالهم على خط زيلان.

لقد أصبح هؤلاء الرفاق والرفيقات الأعزاء منذ الإعداد لخنادق المقاومة وحتى تطوير حرب الفرق المتنقلة، ممثلين للشخصيات المجتهدة والفدائية، ووفاءً لذكراهم، فإننا نعد مرة أخرى بتعزيز وتصعيد نضالهم".

سجل الشهداء بحسب البيان هي على النحو التالي :

الاسم الحركي: غوكسو آفيستا

الاسم والنسبة: نوجان دوراك

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: نازلي-هاشم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 تموز 2022زاب

الاسم الحركي: آفند آندوك

الاسم والنسبة: مدينة مصطفى

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: فاطمة - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 تموز 2022زاب

الاسم الحركي: تولهلدان تيريج

الاسم والنسبة: سرحد آكسوي

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم – الأب: أمينة – محمد سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 تموز 2022زاب

الاسم الحركي: دلسوز سرحد كرافي

الاسم والنسبة: محمد عليكو

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: عائشة - محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 حزيران 2022زاب".

(س ر)