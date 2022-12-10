​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً، كشف خلاله سجل 4 مقاتلين، استشهدوا في زاب، جاء في نصه:

"رفاقنا برفين وعلي شير ونعمان وكاركر، الذين قادوا حملة صقور زاغروس الثورية بمهمتهم التاريخية، شاركوا في العديد من العمليات، واستشهدوا في الهجمات التي وقعت في أوقات مختلفة، هؤلاء الرفاق الأعزاء، وكل واحد منهم قائد مثالي بمشاركته الفدائية وعمله الدؤوب وموقفه الفدائي، نجحوا في الوفاء بواجبهم وإحباط هجمات الإبادة الجماعية للعدو، هؤلاء الرفاق الأبطال الذين حولوا كل ساحة من جيا رش إلى ساجا وكوكري إلى ساحة مقاومة ووضعوا الأساس لانتصار الإرادة الآبوجية، أمرونا بتصعيد النضال، وبصفتنا رفاقهم، نتعهد مرة أخرى أنه من خلال تبنّي ذكرى هؤلاء الرفاق الأعزاء، سنحقق أحلامهم".

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: برفين بوطان

الاسم والكنية: ريحان خلف

مكان الولادة: الدرباسية

اسم الأم- الأب: عمشة - معصوم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 حزيران 2022 زاب

الاسم الحركي: علي شير زاغروس

الاسم والكنية: أوغور بكتاش

مكان الولادة: جولك

اسم الأم- الأب: كُل - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 حزيران 2022 زاب

الاسم الحركي: نعمان آمد

الاسم والكنية: كيومرس صادقي

مكان الولادة: مريوان

اسم الأم- الأب: كلاويج - إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 3 تموز 2022 زاب

الاسم الحركي: كاركر عصيان

الاسم والكنية: أورهان كونور

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: زليخة - أوصمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 تموز 2022 زاب

(ل م)