​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في كابار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كشف فيه سجل 4 مقاتلين استشهدوا في كابار، جاء فيه:

"اندلعت معارك عنيفة بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في 9 كانون الثاني الجاري بمنطقة كابار، ونتيجة لذلك، حارب رفاق ورفيقات دربنا، أفريم وهوكر وشرفان وريناس، الذين كانوا يقودن نضال حريتنا في الاشتباكات الجارية في كابار، ببطولة كبيرة حتى أنفاسهم الأخيرة ووصلوا بعدها إلى مرتبة الشهادة، هؤلاء الرفاق والرفيقات الأبطال، الذين أصبحوا الأبناء الأكثر قيمةً لشعبنا من خلال انضمامهم الفدائي في نضال حرية كردستان، سيصبحون قادة لنا بشهادتهم ونضالهم، ولن ينسى شعبنا أبداً جهود الرفاق والرفقيات، أفريم وهوكر وشرفان وريناس، من أجل نضال حريتنا، ونتوجه بالتعازي لجميع أفراد شعبنا الوطني الكردستاني وفي مقدمتهم العوائل الأعزاء لرفاقنا ورفيقاتنا.

سجل رفاقنا ورفيقاتنا على هذا النحو:

الاسم الحركي: أفريم سمبل

الاسم والكنية: منيجا أوزكان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم-الأب: مليحة - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 9 كانون الثاني 2023كابار

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الاسم الحركي: هوكر بوطان

الاسم والكنية: عمر سونغور

مكان الولادة: قونيا

اسم الأم-الأب: خديجة – محمد نذير

تاريخ ومكان الاستشهاد: 9 كانون الثاني 2023كابار

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الاسم الحركي: شرفان جيا

الاسم والكنية: مصطفى بايندر

مكان الولادة: إيله

اسم الأم-الأب: هدية - إحسان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 9 كانون الثاني 2023كابار

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الاسم الحركي: ريناس سرفراز

الاسم والكنية: محمد يلماز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم-الأب: جازية – غياث الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 9 كانون الثاني 2023 كابار.

(ف)