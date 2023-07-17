​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها وتدعو إلى تحقيق أهداف الشهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل 4 مقاتلين من قواتها (الكريلا)ـ، استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"يناضل مقاتلو كريلا حرية كردستان ضد هجمات دولة الاحتلال التركية التي تسعى لاحتلال مناطق الدفاع المشروع وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا بإرادة نادراً ما يرى مثيل لها في التاريخ، مقاتلو كريلا حرية كردستان الذين يناضلون بالروح الفدائية الآبوجية وبإرادة مستمرة وبطولية عظيمة ضد هجمات المحتلين الذين يستخدمون كافة أنواع القنابل المحظورة وتقنيات الحرب، لم يترددوا مطلقاً في دفع ثمن الحرية لشعبنا، استشهد رفاقنا أوزغور روني وأرمانج جمره وآفيستا سيبان وأنكين تولهلدان، الذين ناضلوا بهذه العقلية والعاطفة والإيمان بالنصر، خلال هجوم شنه العدو بتاريخ 17 تموز 2022 بمناطق الدفاع المشروع.

نستذكر بكل احترام رفاقنا أوزغور وأرمانج وأفيستا وأنكين الذين يعدون أغلى أبناء شعبنا في ذكرى ارتقائهم، ونقدم تعازينا إلى عائلاتهم الكريمة وإلى كافة أبناء كردستان الوطنيين ونعاهد مرة أخرى بأن نحقق الهدف الأسمى لشهدائنا.

المعلومات التفصيلية حول رفاقنا الشهداء هي كالآتي:

الاسم الحركي: أوزغور روني

الاسم والنسبة: أوزغور ألباسلان

مكان الولادة: وان

اسم الأم-الأب: قدرت - مظفر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 تموز 2022/مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: أرمانج جمره

الاسم والنسبة: فاتوش زوغورلي

مكان الولادة: دوزجه

اسم الأم-الأب: نتيجة-محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 تموز 2022/مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: أفستا سيبان

الاسم والنسبة: دريا ألتنتاش

مكان الولادة: وان

اسم الأم-الأب: بريهان-جودت

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 تموز 2022/مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: أنغين تولهلدان

الاسم والنسبة: حسين باغجي

مكان الولادة: ايله

اسم الأم-الأب: فاطمة - شيخموس

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 تموز 2022/مناطق الدفاع المشروع".

(ف)