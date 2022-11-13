​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في زاب ومتينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

" تطورت الحملة الثورية لحرب الخابور للشهيد سافاش مرعش في الخط الفدائي، وتستمر بالتضحيات الكبيرة لرفاقنا، وأفشلت العديد من خطط العدو مع هذه الحملة، ووجهت ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي، أن الحملة الثورية لحرب الخابور للشهيد سافاش مرعش قوية بالروح الآبوجية وأسلوب الاستهداف، وبفضل الموقف الثابت لرفاقنا على الخط الآبوجي فهي قريبة من الانتصار من أي وقت آخر، أن رفاقنا أماركي وزين وأرجين وأوزغور، هم المدافعون الذين لا مثيل لهم في الخط الفدائي، ولقد أصبحوا بموقفهم ضد العدو، ممثلين عن الخط الآبوجي، وأعطوا بنضالهم روحاً لخط المقاومة من متينا حتى آفاشين.

نعاهد بأننا سنصعد من المقاومة التي قدمها لنا رفاقنا الأبطال، والذين يظهرون موقفهم الفدائي في ساحة الحرب ويسيرون نحو العدو دون تردد، وبالذهنية التي تليق بهم، نعزي جميع شعبنا الوطني في كردستان، وخاصة عائلات رفاقنا العظماء أماركي، زين، أرجين وأوزغور، الذين هم رفاقنا الفدائيين للخط الآبوجي" .

معلومات عن سجل رفاقنا الذين وصلوا لمرتبة الشهادة:

الاسم الحركي: أماركي شرفان عكيد

الاسم والكنية: بشرى محمد

مكان الولادة: تربه سبيه

اسم الأم – الأب: جيدا- عبد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 31 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: زين دوغا

الاسم والكنية: نور حسين سليمان

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم – الأب: رسمية – حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: أرجين أيريش أروه

الاسم والكنية: بورجو دورموش

مكان الولادة: ميرسين

اسم الأم – الأب: كيمت – كريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 18 آب 2022 / متينا

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الاسم الحركي: أوزغور دجلة

الاسم والكنية: حسن بتر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: زينب – سليمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 18 آب

(ف)