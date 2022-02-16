​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في وان والبحر الأسود

وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن استشهاد 4 من مقاتليها في منطقتي وان والبحر الأسود.

وقالت القوات في مستهل بيانها:

"في الـ 30 من أيلول عام 2016، وأثناء حملة للعدو، نشبت اشتباكات ضارية في مدينة أردو، وأسفرت عن مقتل العديد من جنود العدو. في هذه الاشتباكات ارتقى رفاق دربنا بختيار وعكيد وجلال الذين كانوا يؤدون مهام الكريلا في منطقة البحر الأسود لفترة طويلة شهداء، بعد أن حاربوا بالإرادة الآبويية حتى اللحظة الأخيرة. نستذكر بكل احترام وامتنان رفاق دربنا الذين تأكدت المعلومات حول هوياتهم".

سجلات الشهداء بحسب البيان هي كالتالي:

الاسم الحركي: بختيار بوطان

الاسم والنسبة: أرول كورت

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: شهرباز- عصمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 أيلول 2016- البحر الأسود.

الاسم الحركي: عكيد سرهات

الاسم والنسبة: مهمد يلدز

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم- الأب: عائشة – مجيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 أيلول 2016- البحر الأسود.

الاسم الحركي: جلال ميردين

الاسم والنسبة: عبد الجليل البايدن

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: آيفر- يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 أيلول 2016- البحر الأسود.

وأضاف البيان: "ارتقى رفيق دربنا آندوك آركش شهيداً في منطقة وان في شباط عام 2016؛ جراء هجمات دولة الاحتلال والإبادة التركية الهادفة إلى الاحتلال. نستذكر رفيق دربنا آندوك الذي أصبح مثالاً للمقاتل الآبويي بشجاعته وفدائيته، في ذكرى استشهاده بكل احترام وامتنان، ونجدد عهدنا بأننا سنتوّج كفاحه بالنصر بكل تأكيد".

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: آندوك آركش

الاسم والنسبة: سردار آتسز

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: عليا- برهان

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016- وان.

(س ر)