​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في روجهلات في 2021

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل أربعة من مقاتليها.

وقال البيان: "أعلنا سابقاً في بيان أصدرناه في 18 أيار 2021 أن القوات الإيرانية هاجمت مجموعة من قواتنا الكريلا في ساحة سلماس بتاريخ 11 أيار 2021 أثناء تنقلها من مكان إلى آخر، وأسفر الهجوم عن استشهاد 4 من مقاتلينا الأبرار، وقد كُشِفت المعلومات أن شهداء قواتنا الكريلا، هم كل من الرفاق بيشنك، الرفيق آزاد، روبار، وباز".

وبحسب البيان، سجل الشهداء الأربعة هو كالتالي:

الاسم الحركي: بيشنك فيراز زاغروس

الاسم والنسبة: شهريبان آنغي

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: تيلي – محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 11 أيار 2021

الاسم الحركي: آزاد روجهات تندورك

الاسم والنسبة: فتح الله يلدرم

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: أمينة – صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 11 أيار 2021

الاسم الحركي: روبار شاوري

الاسم والنسبة: حسن توغرول

مكان الولادة: ميرسين

اسم الأم – الأب: ساجدة – لطيف

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 11 أيار 2021

الاسم الحركي: باز بيردوغان

الاسم والنسبة: مراد أبليس

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: عدولة – أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 11 أيار 2021

(س ر)