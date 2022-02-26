​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا عام 2017 في سرحد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه استشهاد 4 من مقاتليها في سرحد.

وجاء في نص البيان:

"شن جيش الاحتلال التركي في الأول من شهر أيلول 2017، هجوماً على وادي كولا الواقع في ساحة جمجه التابعة لمنطقة قرس، استشهد رفاقنا مظلوم، باور، جميل وآندوك في هذا الهجوم، لقد كشفنا للتو عن سجل رفاقنا الشهداء، ونؤكد على أننا سنرفع راية المقاومة والحرية التي سلّمها لنا شهدائنا الأبرار، ونجدد عهدنا على تحقيق النصر والحرية".

سجل الشهداء الأربعة بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: مظلوم آرارات

الاسم والنسبة: فرات سفينج

مكان الولادة: إيدر

اسم الأم– الأب: كمالية – شكرو

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ الأول من أيلول عام 2017

الاسم الحركي: باور تندورك

الاسم والنسبة: إدريس غوزل

مكان الولادة: وان

اسم الأم– الأب: نورا – سيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ الأول من أيلول عام 2017

الاسم الحركي: جميل كارياز

الاسم والنسبة: يونس كامش

مكان الولادة: أرزروم

اسم الأم– الأب: خانم – فريدون

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ الأول من أيلول عام 2017

الاسم الحركي: آندوك إيريش

الاسم والنسبة: غوكسل تيرياكي

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: ــــــــ

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ الأول من أيلول عام 2017

واختتم البيان "بدايةً نعزي عوائل رفاقنا الشهداء، مظلوم، باور، جميل وآندوك، الذين أخذوا مكانهم في النضال من أجل حرية شعبنا في منطقة سرحد، ومن خلال مقاومتهم ونضالهم أثبتوا مرة أخرى للعدو بأن هزيمة مقاتلي حرية كردستان لن تتحقق ولم يتم القضاء على حركة الحرية، كما نقدم أحر التعازي لعموم شعبنا الكردستاني الوطني في منطقة سرحد وكردستان، ونكرر عهدنا بتحقيق النصر والحرية للقائد وكردستان".