​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل ثلاثة مقاتلين، جاء فيه:

"استخدمت دولة الاحتلال التركي جميع إمكانياتها العسكرية، السياسية والاقتصادية في عام 2016 وشنت هجماتها الاحتلالية والإبادة الجماعية على شعبنا ومقاتليه الرواد في حزبنا العمال الكردستاني (PKK)، وفي مواجهة هذه الهجمات، خاض مقاتلو حركة التحرر الكردستانية مقاومة تاريخية من مناطق الدفاع المشروع، حتى شمال كردستان والمدن الكبرى في تركيا ووجّهوا الرد المناسب على وحشية العدوان التركي، كانت دولة الاحتلال التركي تعتقد بأنها ستتمكن من كسر إرادة حزبنا وتصفيته، لكنها لم تحسب حساب أنها ستواجه الإرادة الآبوجية التي خلقت في ظل أصعب الظروف والضغوطات، وفي هذا الإطار، نفذ مقاتلو الكريلا في كردستان عشرات العمليات النوعية الناجحة ووجهت ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي، بالطبع، وصل العديد من رفاقنا الكريلا الأعزاء إلى مرتبة الشهادة خلال هذه العمليات التي نفذها الفدائيون الآبوجيون بجهود عظيمة، شهداؤنا الذين كبّدوا الجيش التركي خسائر فادحة، تركوا بصمتهم على هذه المرحلة وأصبحوا خالقي القيم الحقيقية، وفي سياق متصل لملحمة المقاومة، أبدى رفيقنا بوطان بيلاتي مقاومة لا مثيل لها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وكذلك رفيقنا شرزان آغري في منطقة سرحد، ورفيقنا زاغروس في منطقة جودي، والتحقوا بقافلة الشهداء.

هوية رفاقنا الشهداء الثلاثة هي كالتالي:

الاسم الحركي: بوطان بيلاتي

الاسم والنسبة: جنكيز يلماز

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: نادية – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ عام 2016

الاسم الحركي: شرزان آغري

الاسم والنسبة: يعقوب أصلان

مكان الولادة: آغري

اسم الأم – الأب: فاطمة – طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 2016

الاسم الحركي: زاغروس

الاسم والنسبة: مروان تاشدمير

مكان الولادة: موش

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ عام 2016".

(ف)