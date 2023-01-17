​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 مقاتلات استشهدن في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل 3 مقاتلات، استشهدن في زاب، جاء في نصه:

"لقد استشهدت إحدى القياديات العظيمات في جيشنا النسائي، العضوة القيادية لإيالة زاب، ملسا موش ورفيقتانا كوفند ونودا، جراء هجوم العدو في مناطق الدفاع المشروع عام 2021، ونستذكر في شخص هؤلاء الرفيقات البطلات اللواتي هن القياديات الرائدات لقضيتنا من أجل الحرية، المقاتلات الفدائيات لحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) والممثلات الحقيقيات لحركة المرأة الحرة، وجميع شهداء الثورة بكل احترام وامتنان، لقد بذلت رفيقاتنا ملسا وكوفند ونودا كل طاقاتهن، بحب كبير وجهد كبير من أجل حرية شعبنا، وكل الشعوب المضطهدة وخاصة النساء المضطهدات، منذ اليوم الأول الذي انضممن فيه إلى حركة الحرية حتى آخر أنفاسهن، لهذا أصبحن مصدر القوة، والحل، والأمل والحرية مع الأيديولوجية الآبوجية في أصعب الظروف وفي أكثر اللحظات قسوة ويأساً، لقد ركضن من خندق إلى آخر، وقمن بمهامهن دون تردد، ولم يتوقفن، قاومن بشجاعة وعرفن كيف يخلقن أجمل القيم مع الرفاقية المقدسة، بصفتهن قياديات ومقاتلات في وحدات المرأة الحرة (YJA Star)، فقد كن رائدات لكريلا العصر الحديث في زاب، ومن أجل التنفيذ الأكثر دقة لاستراتيجية حرب الشعب الثورية؛ بذلن جهداً منقطع النظير، وآمنّ بالنصر في صفوف الكريلا ووضعنها موضع التنفيذ دون أي تردد، لذا نستذكر رفيقاتنا ملسا وكوفند ونودا، اللواتي ضحين بأرواحهن بجسارة، وقدمن قيماً عظيماً لقضية الحرية، وأصبحن رمز جيش المرأة في زاب، باحترام وامتنان في ذكرى استشهادهن، كما نتعهد بأنه من خلال ضمان حرية المرأة، فإننا سننتقم من الذهنية الذكورية الحاكمة ودولتها القومية الفاشية، وسوف نحقق بالتأكيد أهدافهن، وبهذه المشاعر نعرب عن تعازينا لعوائل رفيقاتنا الشهيدات البطلات ولشعب كردستان الوطني.

سجل الشهيدات كالتالي:

الاسم الحركي: ملسا موش

الاسم والكنية: ديلك أوزر

مكان الولادة: موش

اسم الأم - الأب: مليكة - رحيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2021

الاسم الحركي: كوفند زاغروس

الاسم والكنية: كولو شاه بولات

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم - الأب: فاطمة - نجات

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2021

الاسم الحركي: نودا وان كوي

الاسم والكنية: رزان يلدرم

مكان الولادة: وان

اسم الأم - الأب: حكمة - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 2021".

(ل م)