​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 مقاتلات استشهدن في شباط عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎)، بياناً كشف فيه عن سجل 3 مقاتلات.

وجاء في البيان:

"تهاجم دولة الاحتلال التركي، شعبنا وقواتنا الفدائية منذ 7 سنوات من أجل تنفيذ الإبادة الجماعية للشعب الكردي، دخل شعبنا وحركتنا، وخاصة القائد أوجلان، في مقاومة ملحمية ضد هذه الهجمات الشرسة للعدو وصدوا هجمات العدو هذه، أنتج هذا النضال الملحمي والمقاومة آلاف الأبطال، من بين هؤلاء الأبطال استشهدت قائدتنا العظيمة أمارا ورفيقاتنا دنيا وآفاشين في الاشتباكات ضد العدو في عام 2016، نحيي ذكرى هؤلاء المناضلات في كردستان ونضال تحرير المرأة في ذكراها السنوية، ونكرر وعدنا بأن نحقق أحلامهن من خلال تتويج نضالنا بالنصر".

سجل الشهيدات الثلاث بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: امارا ناظلي جان

الاسم والنسبة: يسريبة كايرا

مكان الولادة: إيله

اسم الأب والأم: صديق - نافية

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: دنيا روجهات

الاسم والنسبة: مزين الينج

مكان الولادة: سيرت

اسم الأب والأم: محمد شيرين - ساجدة

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016 /مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آفاشين جودي

الاسم والنسبة: جيمن أوكرو

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: محمد - كريمة

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط 2016 / مناطق الدفاع المشروع

واختتم البيان قائلاً: "نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهدهم بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(س ر)