​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوت الدفاع الشعبي اليوم بياناً، كشف فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا في العملية الثورية بمنطقة زاب، جاء فيه:

"ذكرنا في بياننا الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022، أنه في 25 تشرين الثاني 2022، تم توجيه ضربات شديدة لجيش الاحتلال التركي خلال عمليات ثورية في ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة إف إم، مما أسفر عن مقتل 19 جندياً تركياً، وأن رفاقنا آدار، حقي وأيلم، الذين شاركوا في العمليات الثورية وقاتلوا بروح فدائية ضد العدو حتى أنفاسهم الأخيرة، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

لقد وجّه هؤلاء الرفاق الأبطال، الذين هم أبرز الأمثلة على المقاتلين الفدائيين الآبوجيين، ضربة تاريخية للجيش التركي الفاشي باستخدام تكتيكات كريلا العصر الحديث بمهارة، بعد عملية التحضير بإصرار وتصميم وإرادة، أثبتت أن الكريلا ستواصل نضالها في ظل جميع الظروف وستمنح شعبنا بالتأكيد الحرية التي يستحقونه، من خلال تنفيذ تكتيكات الفرق المتحركة بنجاح في عملياتهم، نكرر عهدنا بتبني إرث نضال رفاقنا آدار، حقي وأيلم الذين كانوا مقاتلين مثاليين للجيش الفدائي الآبوجي وساروا في الحرب والحياة بروح فدائية، وتتويج نضالهم بالنصر المؤكد.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم والكنية: آدار آركش

الاسم الحركي: وسيلة آرفيش

مكان الولادة: بازيد

اسم الأم – الأب: كليزر- مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022 زاب

الاسم والكنية: حقي كارا سونغور

الاسم الحركي: عمر آجان

مكان الولادة: جوليك

اسم الأم – الأب: زاهدة - إلهامي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022 زاب

الاسم والكنية: أيلم أسرين مميانم

الاسم الحركي: نوبلدا بولات

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: نجيبة - صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022 زاب

(ف)