​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في 25 نيسان في بستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كشف فيه هوية ثلاثة من مقاتليه استشهدوا في منطقة بستا.

وجاء في البيان: "في 25 من نيسان العام الجاري، أطلق جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية في منطقة بستا، حيث استشهد رفاقنا كوجر، برخدان ودجوار أثناء التصدي لهذه العملية".

واضاف "انضم رفاقنا الثلاث إلى صفوف الكريلا في شمال كردستان بحماس عالٍ وتصمم عميق وحافظوا على موقفهم الراسخ في النضال وإيمانهم بالاستقلال والحرية في جميع الأوقات؛ كان كل من رفاقنا كوجر وبرخدان ودجوار من القياديين الأوائل، وعليه سنحافظ على ذكراهم ونضمن تحقيق أهدافهم بتصعيد نضالنا".

سجل الشهداء الثلاث هي كالتالي:

الاسم الحركي: كوجر دديري

الاسم والكنية: نعيم ايلجين

محل الولادة: ايله

اسم الأم والأب: عائشة – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 نيسان 2022 / بستا

الاسم الحركي: برخدان أمارا

الاسم والكنية: ليلى ايلدنيز

محل الولادة: ازمير

اسم الأم والأب: نازدار – فيصل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 نيسان 2022 / بستا

الاسم الحركي: دجوار جيزره

الاسم والكنية: سليم أوسلو

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: نفيه – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 نيسان 2022 / بستا

(س ر)