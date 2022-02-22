​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في 2018

وأعلن المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG‎)، في بيان نشره اليوم، كشف فيه عن سجل المقاتلين دفرم، إريش وقنديل الذين استشهدوا في منطقتي بوطان وأمانوس.

وقال البيان: "خاض رفاقنا الثلاثة دفرم، إيريش وقنديل مقاومةً أسطوريّةً ضد هجمات الدولة التركية المحتلة التي سخّرت كل إمكانياتها لتصفية حركة الحرية الكردستانية ووجّهوا لها ضرباتٍ موجعةً على الدوام. وقد استشهد رفاقنا دفرم، إيريش وقنديل بتواريخ متفرقة".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دفرم جَلي

الاسم والكنية: دفرم كولدال

مكان الولادة: جولَمرك

اسم الأم-الأب: آيتان -عارف

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٧ نيسان ٢٠١٨- بوطان

الاسم الحركي: إيريش آندوك

الاسم والكنية: سرحات كومور

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: زري- رحمي

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٧ نيسان ٢٠١٨- بوطان

الاسم الحركي: قنديل حسين

الاسم والكنية: حسن حسن

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم- الأب: آلتون - حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٢٧ آذار ٢٠١٨- أمانوس

واختتم البيان بالقول: "ألحق رفاقنا الثلاثة دفرم، إيريش وقنديل ضرباتٍ موجعةً بالمحتلين خلال مسيرة نضالهم الفدائية وكبّدوهم خسائر فادحةً مقرّبين بذلك شعبنا من المستقبل الحر أكثر. في البداية نقدّم تعازينا لذوي رفاقنا الكرام دفرم وإيريش وقنديل كما نقدّم تعازينا لشعبنا الوطني والكردستاني بأسره".

(ر)