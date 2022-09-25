​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتلات استشهدن في آمد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ‏(‏HPG‎‏) ‏اليوم بياناً كشف فيه سجل 3 من مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-STAR)، جاء فيه:

"إن رفيقاتنا ديرن، آدار ودجلة، اللواتي كن مرتبطات بشدة بأيديولوجية الحرية للقائد أوجلان وتوجهن إلى جبال كردستان وجعلن قلوبهن حصناً منيعاً من أجل حرية المرأة وشعبنا، وقاتلن ببطولة حتى أنفاسهن الأخيرة ضد جيش الاحتلال التركي، وفي 20 أيلول 2022 ارتقين إلى مرتبة الشهادة دون تردد بثقافة المقاومة في حزبنا.

وفي هذه المرحلة، عندما تشن أكثر الهجمات الوحشية في التاريخ ضد النساء والشعوب المقاومة، فإن نساء كردستان اللواتي أنرن وعيهن بفكر القائد أوجلان وتدفقن إلى صفوف النضال، يقدمن الرد اللازم على هذه الهجمات بأشرف مقاومة، حيث أصبحت مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA Star)، اللواتي يقاتلن في قمم جبال كردستان لجعل القرن الحادي والعشرين قرن النساء ومقاومة الشعوب من خلال محاربة عقلية الدولة القومية التي تريد استمرار السلطة التي يهيمن عليها الذكور من خلال استعباد النساء، ومصدر الإلهام والقوة للمرأة في جميع أنحاء العالم.

أصبحت رفيقاتنا ديرن، آدار ودجلة أملاً للنساء والشعوب بنضالهن، وكقياديات رائدات في وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA Star) في آمد، أصبحن قدوة في المسيرة الفدائية، كما تركت هؤلاء القائدات الشجاعات بصماتهن على تاريخنا النضالي مع مسيرات الحرية المصممة وأصبحن رموز اليوم لنضال الحرية للمرأة الذي بلغ ذروته.

نتعهد بتنفيذ المهام الثورية التي تركتها لنا رفيقاتنا ديرن، آدار ودجلة اللواتي أصبحن مثالاً في موقفهن وتصميمهن على الحرية، بمسؤولية كبيرة وتتويجها بالنصر، ونعبر عن تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ولا سيما أسرهن العزيزة.

المعلومات حول سجل رفيقاتنا الشهيدات هي كالتالي:‏

الاسم الحركي: ديرن وان

الاسم والكنية: عالية كيه

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: وصفية - أبو بكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏‎ ‎‏20 أيلول 2022 آمد

الاسم الحركي: آدار آمد

الاسم والكنية: خديجة آي

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: هدايت- عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏‎ ‎‏20 أيلول 2022 آمد

الاسم الحركي: دجلة سيرت

الاسم والكنية: هاجر سوجين

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: هدية - إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏‎ ‎‏20 أيلول 2022 آمد

(ف)